Términos de búsqueda

Centro de noticias | Argentina

feb 10, 2026

Philips ha sido reconocida como Top 100 Global Innovator de Clarivate por decimotercer año consecutivo

 

  • La empresa de tecnología médica mejor posicionada en la lista Clarivate Top 100 Global Innovators 2026
  • Innovaciones para profesionales de la salud y consumidores que contribuyen a mejorar la prestación de la atención y mejoran la salud y el bienestar de las personas
  • Compromiso líder en la industria con la I+D, con más de 1.700 millones de euros invertidos anualmente, lo que equivale aproximadamente al 9% de las ventas

Ámsterdam, Países Bajo – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, ha sido nombrada Clarivate Top 100 Global Innovator 2026 por decimotercer año consecutivo. Philips es la empresa de tecnología médica mejor posicionada incluida en el informe, lo que subraya su liderazgo continuo en innovación sanitaria.

improved-image-and-data-acquisition

"Sobre la base de más de 130 años de innovación, Philips está impulsada por un propósito claro: ofrecer una mejor atención a más personas”, declaró Roy Jakobs, CEO de Royal Philips. “Nuestras innovaciones ayudan a los profesionales de la salud a ofrecer una atención al paciente de alta calidad y permiten a las personas gestionar su salud y bienestar en el hogar. Ser reconocidos como Clarivate Top 100 Global Innovator refleja nuestro compromiso con una innovación escalable y centrada en las personas, que mejora los resultados y amplía el acceso a la atención”.

Ser reconocidos como Clarivate Top 100 Global Innovator refleja nuestro compromiso con una innovación escalable y centrada en las personas, que mejora los resultados y amplía el acceso a la atención.’’

— Roy Jakobs, CEO de Royal Philips

 

El reconocimiento de Philips refleja su compromiso a largo plazo con la innovación, respaldado por una inversión anual en I+D de más de 1.700 millones de euros, aproximadamente el 9% de las ventas y entre los niveles más altos del sector. En los ámbitos de la atención sanitaria profesional y la salud del consumidor, Philips aplica tecnologías habilitadas por IA, imagen avanzada y plataformas conectadas para apoyar diagnósticos más precisos, simplificar los flujos de trabajo y permitir que las personas gestionen de forma proactiva su salud y bienestar. Algunos ejemplos de las últimas innovaciones de Philips incluyen:
 

  • Philips Verida, el primer TC espectral del mundo con detector, impulsado por la integración de IA a lo largo de toda la cadena de imagen, desde la adquisición hasta la reconstrucción.
  • Tecnología de imán de resonancia magnética sin helio [1], liderada por Philips desde 2018, con más de 2.000 instalaciones en todo el mundo y seis millones de litros de helio líquido ahorrados hasta la fecha, lo que ayuda a los hospitales a eliminar las recargas de helio y los conductos de ventilación.
  • Philips Flash 5100 Point-of-Care Ultrasound, que combina una claridad de imagen avanzada y un flujo de trabajo intuitivo para apoyar una toma de decisiones rápida y segura en entornos clínicos de primera línea.
  • Un visor diagnóstico web de nueva generación, que transforma la forma en que los radiólogos acceden e interpretan las imágenes médicas, permitiendo a los clínicos trabajar de manera más inteligente, rápida y colaborativa.
  • Innovaciones de cuidado personal habilitadas por IA, incluidas la Philips i9000 Shaver Series y soluciones avanzadas de depilación, que ofrecen experiencias de autocuidado más personalizadas e intuitivas para los consumidores.

El informe Clarivate Top 100 Global Innovators utiliza un análisis comparativo completo de los datos globales de invención para evaluar la solidez de cada idea patentada, utilizando métricas directamente vinculadas a su capacidad innovadora. El informe completo Clarivate Top 100 Global Innovators 2026 puede consultarse aquí.

Fuentes


[1] Operaciones sin helio. 7 litros de helio están permanentemente encerrados en el circuito criogénico.

Sobre Royal Philips


Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada, así como los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención de salud y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

 

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Para acceder a las noticias de Philips, siga este enlace.

 

Más informaciónLeer menos

Temas

Corporativo Nota de prensa

Contactos

Ileana Carrasco

Ileana Carrasco

External Communication & PR Manager
Tel.: 50766772372

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Recursos multimedia

Philips Verida spectral CT system, angle view
38.0 KB
Radiologist using web diagnostic viewer
76.0 KB
i9000 Prestige feature image
51.0 KB

Compartir en redes sociales

Más noticias relacionadas

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.