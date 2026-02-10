Philips ha sido reconocida como Top 100 Global Innovator de Clarivate por decimotercer año consecutivo

Ámsterdam, Países Bajo – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, ha sido nombrada Clarivate Top 100 Global Innovator 2026 por decimotercer año consecutivo. Philips es la empresa de tecnología médica mejor posicionada incluida en el informe, lo que subraya su liderazgo continuo en innovación sanitaria.
"Sobre la base de más de 130 años de innovación, Philips está impulsada por un propósito claro: ofrecer una mejor atención a más personas”, declaró Roy Jakobs, CEO de Royal Philips. “Nuestras innovaciones ayudan a los profesionales de la salud a ofrecer una atención al paciente de alta calidad y permiten a las personas gestionar su salud y bienestar en el hogar. Ser reconocidos como Clarivate Top 100 Global Innovator refleja nuestro compromiso con una innovación escalable y centrada en las personas, que mejora los resultados y amplía el acceso a la atención”.
El reconocimiento de Philips refleja su compromiso a largo plazo con la innovación, respaldado por una inversión anual en I+D de más de 1.700 millones de euros, aproximadamente el 9% de las ventas y entre los niveles más altos del sector. En los ámbitos de la atención sanitaria profesional y la salud del consumidor, Philips aplica tecnologías habilitadas por IA, imagen avanzada y plataformas conectadas para apoyar diagnósticos más precisos, simplificar los flujos de trabajo y permitir que las personas gestionen de forma proactiva su salud y bienestar. Algunos ejemplos de las últimas innovaciones de Philips incluyen:
El informe Clarivate Top 100 Global Innovators utiliza un análisis comparativo completo de los datos globales de invención para evaluar la solidez de cada idea patentada, utilizando métricas directamente vinculadas a su capacidad innovadora. El informe completo Clarivate Top 100 Global Innovators 2026 puede consultarse aquí.
Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Para acceder a las noticias de Philips, siga este enlace.
