Términos de búsqueda

Centro de noticias | Argentina

Philips propone volver a nombrar a Roy Jakobs como CEO

feb 19, 2026 | 2 minute read

Ámsterdam, Países Bajo – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología sanitaria, anunció que se propone que Roy Jakobs sea reelegido como su Presidente/Director Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración.

roy-jakobs-body-imgae

La decisión de proponer la reelección de Roy Jakobs refleja el reconocimiento del Consejo de Supervisión por los avances logrados desde 2022 y su confianza en su liderazgo, mientras Philips entra en la siguiente fase de crecimiento rentable. La propuesta se someterá a aprobación en la próxima Asamblea General Anual de Accionistas (AGM), que se celebrará el 8 de mayo de 2026.

Roy Jakobs ha demostrado un liderazgo claro, una ejecución sólida y un enfoque incansable en el fortalecimiento de Philips en medio de un entorno macroeconómico incierto.

- Feike Sijbesma, presidente del Consejo de Supervisión de Royal Philips

 

"Roy ha construido una base sólida, ha mejorado la resiliencia financiera y ha creado una cultura orientada al impacto, con un equipo altamente comprometido y centrado en brindar una mejor atención a más personas mediante una innovación significativa. Desde su incorporación, se han logrado avances significativos en la gestión de la retirada de Respironics y en la mejora continua de la cultura de seguridad y calidad del paciente de Philips. Las operaciones de la cadena de suministro son resilientes y adaptables, como lo demuestra la gestión de los aranceles por parte de la empresa. La organización es más sencilla, eficiente y ágil, con un ahorro de productividad de 2.500 millones de euros. El equipo directivo se ha renovado y la cultura se centra en el rendimiento, el crecimiento, la ejecución y la innovación. El crecimiento de la compañía se ha recuperado, los márgenes han aumentado significativamente y la generación positiva de efectivo ha dado como resultado un balance general sólido. El Consejo de Supervisión confía en que Roy es el líder adecuado para seguir guiando a Philips con un enfoque y una responsabilidad constantes para crear valor sostenible a largo plazo para todos las partes interesadas."

Roy Jakobs presentó el plan de Philips para impulsar un crecimiento rentable y generar valor sostenible en el Día de los Mercados de Capitales de la compañía . 

Próximamente se publicará más información sobre la Asamblea General de Philips de 2026. Puede encontrar más información sobre el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de Philips aquí .

Sobre Royal Philips


Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada, así como los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención de salud y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar. 

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Para acceder a las noticias de Philips, siga este enlace.

Más informaciónLeer menos

Temas

Corporativo Nota de prensa

Contactos

Ileana Carrasco

Ileana Carrasco

External Communication & PR Manager
Tel.: 50766772372

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Recursos multimedia

ceo-roy-jakobs
40.0 KB

Compartir en redes sociales

Más noticias relacionadas

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.