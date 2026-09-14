Philips impulsa en Argentina su estrategia de diagnóstico integrado para agilizar decisiones clínicas

Tres pilares para integrar datos, flujos e inteligencia

La estrategia se sustenta en tres pilares fundamentales que permiten llevar esta integración a la práctica. La unificación de datos establece una base interoperable que centraliza el historial completo del paciente y elimina los silos entre especialidades, alineando la información en una visión continua a lo largo del tiempo.

La integración de flujos de trabajo permite que la tecnología orqueste la información de forma más eficiente, reduciendo la navegación entre plataformas y disminuyendo la carga cognitiva de los especialistas, lo que facilita enfocar el tiempo en el análisis clínico. La incorporación de inteligencia artificial integra capacidades directamente en el flujo de trabajo, permitiendo priorizar información relevante, mejorar la consistencia y fortalecer la confianza en la toma de decisiones sin añadir complejidad a la operación.

Al consolidar estos elementos en una base conectada, la plataforma posiciona el diagnóstico como un componente central dentro de una estrategia clínica más amplia, que se extiende a distintas áreas del cuidado respetando las particularidades de cada especialidad. Este enfoque tiene un impacto directo a lo largo de todo el sistema de salud. Para los gestores, se traduce en una mayor eficiencia operativa y un mejor uso de los recursos disponibles. Para los médicos, fortalece la precisión diagnóstica y la confianza en la toma de decisiones. Para los pacientes, permite una atención más ágil, coordinada y segura.

“Estamos en un momento en el que la integración deja de ser un diferenciador y se convierte en una condición necesaria para responder a la complejidad del sistema de salud. Cuando los datos, los flujos y la inteligencia se articulan de forma efectiva, es posible tomar decisiones más rápidas, más consistentes y con mayor impacto para los pacientes”, agrega López.

En un entorno marcado por el crecimiento constante de los datos clínicos, la presión sobre los sistemas de salud y la adopción creciente de tecnologías avanzadas, la capacidad de conectar información se convierte en un habilitador clave para sostener la operación y avanzar hacia modelos de atención más eficientes. Bajo este enfoque, Philips busca contribuir al fortalecimiento del sistema de salud en Argentina mediante una estrategia que permita reducir la fragmentación, mejorar la coordinación entre especialidades y facilitar decisiones clínicas más oportunas, con la información correcta en el momento adecuado.