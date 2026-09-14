Philips impulsa en Argentina su estrategia de diagnóstico integrado para agilizar decisiones clínicas

Buenos Aires, septiembre de 2026. – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global en tecnología de la salud, refuerza su estrategia de diagnósticos integrados en Argentina como respuesta a la fragmentación de la información clínica, uno de los principales retos del sistema de salud que limita la velocidad y la confianza en la toma de decisiones médicas.
En un contexto en el que el volumen de estudios de imágenes continúa en aumento y la demanda supera la capacidad de atención de los especialistas, el sistema enfrenta el desafío de transformar grandes volúmenes de datos en decisiones clínicas oportunas y confiables. A nivel global, se realizan más de 3.6 mil millones de procedimientos de imagen al año, mientras la información clínica crece de forma exponencial.
Sin embargo, el reto ya no es la falta de información, sino su fragmentación. Los datos permanecen distribuidos en múltiples sistemas, con flujos de trabajo desconectados que obligan a médicos y equipos clínicos a invertir tiempo en buscar, reconciliar y organizar información, en lugar de enfocarse en la atención del paciente.
En la práctica, esto se traduce en retrasos en el diagnóstico, duplicidad de estudios y presión operativa para las instituciones de salud, además de una experiencia menos ágil para los pacientes, especialmente en momentos críticos.
En un contexto en el que el volumen de estudios de imágenes continúa en aumento y la demanda supera la capacidad de atención de los especialistas, el sistema enfrenta el desafío de transformar grandes volúmenes de datos en decisiones clínicas oportunas y confiables. A nivel global, se realizan más de 3.6 mil millones de procedimientos de imagen al año, mientras la información clínica crece de forma exponencial.
Frente a este escenario, la estrategia Integrated Diagnostics de Philips propone un modelo que conecta datos, flujos de trabajo e inteligencia clínica alrededor del paciente, con el objetivo de reducir fricciones operativas y acelerar el tiempo hacia el diagnóstico. Este enfoque no se define como un producto único, sino como la capacidad de integrar información a lo largo de distintas especialidades clínicas, creando un ecosistema conectado que permite a las organizaciones evolucionar hacia una atención más coordinada.
Este enfoque cobra valor a través de la evolución de la plataforma de informática clínica de la compañía y de un portafolio integrado que conecta modalidades como resonancia magnética, tomografía computarizada y ultrasonido, junto con soluciones avanzadas de visualización y análisis como Advanced Visualization Workspace y Ultrasound Workspace para cardiología. A esto se suman nuevas capacidades en la región, como la evolución de Vue PACS en versión web.
“Más allá de integrar sistemas, el objetivo es transformar la forma en que se toman las decisiones clínicas, asegurando que la información correcta esté disponible en el momento adecuado y dentro del contexto clínico necesario. Al conectar áreas como radiología, cardiología y patología, se construye una visión más completa del paciente y se habilita una atención más continua, colaborativa y basada en datos”, explica Guido López, Country Manager de Philips Argentina.
Frente a este escenario, la estrategia Integrated Diagnostics de Philips propone un modelo que conecta datos, flujos de trabajo e inteligencia clínica alrededor del paciente, con el objetivo de reducir fricciones operativas y acelerar el tiempo hacia el diagnóstico. Este enfoque no se define como un producto único, sino como la capacidad de integrar información a lo largo de distintas especialidades clínicas, creando un ecosistema conectado que permite a las organizaciones evolucionar hacia una atención más coordinada.
La estrategia se sustenta en tres pilares fundamentales que permiten llevar esta integración a la práctica. La unificación de datos establece una base interoperable que centraliza el historial completo del paciente y elimina los silos entre especialidades, alineando la información en una visión continua a lo largo del tiempo.
La integración de flujos de trabajo permite que la tecnología orqueste la información de forma más eficiente, reduciendo la navegación entre plataformas y disminuyendo la carga cognitiva de los especialistas, lo que facilita enfocar el tiempo en el análisis clínico. La incorporación de inteligencia artificial integra capacidades directamente en el flujo de trabajo, permitiendo priorizar información relevante, mejorar la consistencia y fortalecer la confianza en la toma de decisiones sin añadir complejidad a la operación.
Al consolidar estos elementos en una base conectada, la plataforma posiciona el diagnóstico como un componente central dentro de una estrategia clínica más amplia, que se extiende a distintas áreas del cuidado respetando las particularidades de cada especialidad. Este enfoque tiene un impacto directo a lo largo de todo el sistema de salud. Para los gestores, se traduce en una mayor eficiencia operativa y un mejor uso de los recursos disponibles. Para los médicos, fortalece la precisión diagnóstica y la confianza en la toma de decisiones. Para los pacientes, permite una atención más ágil, coordinada y segura.
“Estamos en un momento en el que la integración deja de ser un diferenciador y se convierte en una condición necesaria para responder a la complejidad del sistema de salud. Cuando los datos, los flujos y la inteligencia se articulan de forma efectiva, es posible tomar decisiones más rápidas, más consistentes y con mayor impacto para los pacientes”, agrega López.
En un entorno marcado por el crecimiento constante de los datos clínicos, la presión sobre los sistemas de salud y la adopción creciente de tecnologías avanzadas, la capacidad de conectar información se convierte en un habilitador clave para sostener la operación y avanzar hacia modelos de atención más eficientes. Bajo este enfoque, Philips busca contribuir al fortalecimiento del sistema de salud en Argentina mediante una estrategia que permita reducir la fragmentación, mejorar la coordinación entre especialidades y facilitar decisiones clínicas más oportunas, con la información correcta en el momento adecuado.
La estrategia se sustenta en tres pilares fundamentales que permiten llevar esta integración a la práctica. La unificación de datos establece una base interoperable que centraliza el historial completo del paciente y elimina los silos entre especialidades, alineando la información en una visión continua a lo largo del tiempo.
Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2025 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 63.700 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro centro de noticias https://www.philips.com.ar/a-w/about/news/home.html
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.
Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2025 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 63.700 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro centro de noticias https://www.philips.com.ar/a-w/about/news/home.html
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