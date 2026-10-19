Me sangran las encías al usar el Sonicare AirFloss.

Al utilizar el Philips Sonicare AirFloss por primera vez, es posible que sienta molestias o se produzca sangrado. Continúe leyendo más abajo para saber por qué ocurre.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX8481/05, HX8381/01.
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