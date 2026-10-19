Me sangran las encías al usar el Sonicare AirFloss.

Al comenzar una nueva rutina de cuidado oral, es normal que las encías sangren. Una de las razones es que, probablemente, no se hayan estado limpiando determinadas zonas inaccesibles.

Las molestias desaparecerán a medida que la salud de sus encías mejore.

Nota: Si el sangrado es excesivo o no se detiene tras 3 o 4 semanas de uso regular del AirFloss, consulte a su dentista.

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