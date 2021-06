La afeitadora está sucia

La afeitadora requiere limpiezas regulares para funcionar correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento.



Antes de limpiar la afeitadora, consulte si se puede lavar o si solo se puede limpiar en seco.



Afeitadoras lavables

Tienen un símbolo de grifo o ducha impreso en ellas. Para limpiar estos dispositivos, retire los accesorios y la unidad de corte, y limpie la zona que hay debajo con agua.

No utilice agua jabonosa ni detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora de la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Lave y seque los accesorios por separado antes de volver a colocarlos en la afeitadora.



Afeitadoras no lavables

Estos dispositivos llevan impreso un símbolo de grifo tachado. Estos aparatos no se pueden lavar con agua. Cuando quite los accesorios, limpie la zona que hay debajo con el cepillo pequeño suministrado o con un bastoncillo de algodón.



Afeitadoras no lavables con accesorios lavables

Algunas afeitadoras Philips no se pueden lavar. Sin embargo, sus accesorios sí se pueden lavar. Para estos dispositivos, retire los accesorios para lavarlos. Asegúrese de que los accesorios estén completamente secos antes de volver a colocarlos en la afeitadora.

Vea el siguiente vídeo de instrucciones para aprender a limpiar dichos dispositivos.



Para obtener instrucciones detalladas de su modelo en particular consulte el manual de usuario.