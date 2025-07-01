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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?

Es posible que se quede agua en la tetina de los chupetes Philips Avent después de limpiarlos. El agua es inocua para el bebé, pero puede extraerla en unos sencillos pasos.

    1. Lávese las manos.
    2. Sujete el chupete con la tetina hacia arriba.
    3. Apriete la tetina con el pulgar y el dedo índice y agítela ligeramente para expulsar el agua.
    4. Es posible que aún queden gotas de agua en la tetina, que se pueden secar al aire.

    Consejo: Sustituya los chupetes cada 4 semanas para una mejor higiene.

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/02 , SCF075/01 , SCF086/05 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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