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Asistencia de Philips

¿Qué tipo de alimentos puedo preparar en la Airfryer?

La Philips Airfryer es un aparato de cocina versátil que permite cocinar una gran variedad de ingredientes y platos sabrosos. Para saber qué tipos de alimentos puede cocinar con su Airfryer de Philips, lea nuestro artículo a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , NA231/00 , NA130/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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