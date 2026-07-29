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Asistencia de Philips

¿Por qué tengo que sacudir los alimentos en la Philips Airfryer?

Sacuda los alimentos en la cesta de la Philips Airfryer para garantizar que el aire circule alrededor de ellos cuando se apilen en más de una capa. De esta forma, también puede comprobar el color y el progreso de cocinado de los ingredientes para conseguir un resultado más uniforme.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , NA351/00 , HD9905/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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