¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?

Si tiene alguna duda sobre los efectos del rizado o alisado del cabello con un moldeador de Philips, lea nuestros consejos a continuación.
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