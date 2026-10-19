Asistencia de Philips ¿Cómo puedo preparar pasta sin gluten con mi máquina de hacer pasta de Philips?

Si desea preparar pasta casera sin gluten con su máquina de hacer pasta de Philips, tenga en cuenta los consejos y trucos que figuran a continuación.

Seleccione el tipo de harina correcto Si desea preparar pasta sin gluten en casa con la máquina de hacer pasta, le recomendamos que utilice uno de los siguientes tipos de harina: Harina preparada

Harina de lentejas

Harina de guisantes

Harina de garbanzos

Harina de sarraceno

Harina de quinoa

Harina de castañas

Harina de arroz Nota: Le recomendamos no utilizar harina de coco ni harina de almendra. : Le recomendamos no utilizar harina de coco ni harina de almendra. A tener en cuenta al preparar pasta casera sin gluten Puede que la pasta sin gluten se quiebre más fácilmente antes de la cocción, ya que la harina sin gluten aporta a la masa de la pasta una elasticidad limitada.



El gluten es una mezcla de proteínas que se encuentran en el trigo y en los granos relacionados. Aporta elasticidad a la masa, lo que ayuda a que suba y mantenga su forma, y a menudo también confiere al producto final una textura gomosa.



Por tanto, al preparar pasta sin gluten es recomendable añadir espesante que actúe como aglutinante, como goma xantana, goma guar o huevo. Preste atención a la harina, si ya contiene algún aglutinante, no es necesario añadir un aglutinante adicional.



Si se utiliza harina sin gluten, se necesita menos agua de la recomendada. Según el tipo de harina, puede utilizar entre 10 y 20 ml menos para estas recetas. La consistencia de la masa es importante para el éxito de la receta Para que la receta funcione y obtenga unos resultados excelentes, es esencial que la masa quede abombada en la cámara de amasado. La receta no funcionará si la masa está demasiado húmeda (con consistencia de masa conocida) o demasiado seca (cuando la masa parece solo harina). Diferencia entre consistencia correcta e incorrecta de la pasta durante la extrusión: Receta de ejemplo Pasta de lentejas, guisantes o garbanzos:

250 g de harina (de lentejas, guisantes o garbanzos), 1 cucharada de xantano (opcional), 75 ml de agua.





¿Estos pasos no resuelven el problema? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.