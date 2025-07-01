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Asistencia de Philips

¿Qué sujetadores funcionan con mi extractor de leche eléctrico Philips Avent?

El uso de un sujetador que se ajuste bien es esencial para una experiencia de extracción cómoda y sin dolor que favorezca una extracción eficaz de la leche.

Consulte los siguientes consejos para su modelo específico.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF396/11 , SCF531/11 .

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