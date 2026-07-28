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¿Cómo elimino las manchas blancas/marrones de la placa de calentamiento de mi esterilizador Philips Avent?

Las manchas blancas/marrones son depósitos de cal. Se acumulan en los aparatos debido a que los residuos de los minerales que contiene el agua de forma natural no se evaporan cuando esta se calienta. Cuanto más dura sea el agua, más rápido se formarán los depósitos de cal. Aunque la cal no es nociva en sí, resulta antiestética, es difícil de limpiar y puede afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos o dañar sus componentes si se acumula. Se recomienda eliminar los depósitos de cal del esterilizador al menos cada 2 semanas para garantizar un funcionamiento eficaz. Siga las instrucciones que se indican a continuación para eliminar los depósitos de cal del dispositivo.

¿Cómo elimino las manchas blancas/marrones de la placa de calentamiento de mi esterilizador Philips Avent?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF291/00 .

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