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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo extraer la cesta de la Airfryer de Philips de la sartén?

Para extraer la cesta de la sartén de la Airfryer de Philips, haga lo siguiente:

  1. Deslice la tapa transparente para acceder al botón de liberación.
  2. Presione el botón de liberación y, al mismo tiempo, retire la cesta de la Airfryer de Philips. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9280/90, HD9270/91, HD9200/90. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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