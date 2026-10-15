La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6681/28.
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cepillo Philips Sonicare en la ducha?
¿Puedo usar el cargador Sonicare con otros cepillos dentales?
¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cómo se recalibra el sensor de presión del Sonicare?
¿Cómo debo utilizar el cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo utilizar el cepillo dental Sonicare con aparatos correctores?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?