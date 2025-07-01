Asistencia de Philips ¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?

Debe limpiar su afeitadora femenina Philips con regularidad para que funcione correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento. Límpiela bien y retire los pelos y los restos por completo después de cada uso. Para proteger la lámina, coloque una tapa o un peine-guía al almacenarla.



Los utensilios de limpieza como cepillos, toallas, etc. o los productos químicos pueden causar un desgaste visual prematuro.



No golpee la cuchilla sobre una superficie dura como el fregadero para limpiarla o secarla. Esto podría dañar el dispositivo.



Siga las instrucciones de limpieza que se indican a continuación:

Después de cada uso, elimine el pelo acumulado en la lámina soplando.

Quite la lámina y la unidad de corte, elimine el pelo acumulado en el cabezal y enjuáguelo.

Si es necesario limpiar el cabezal de afeitado más a fondo, prepare un pequeño baño con jabón suave, vuelva a montar y colocar el cabezal de afeitado en el mango, enciéndalo durante un par de segundos mientras sostiene el cabezal en el agua y enjuáguelo bien.

Déjelo secar al aire.

Guarde el producto de forma segura y proteja la lámina de la presión o los impactos externos colocando una tapa o un peine-guía.

Consulte el vídeo que aparece a continuación para obtener más información sobre la limpieza y el mantenimiento de su afeitadora femenina.