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Asistencia de Philips

¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?

Puede utilizar la lámina de afeitado de su afeitadora femenina Philips para recortar y afeitar el vello corporal por debajo del cuello. Esto incluye, por ejemplo, las axilas, los brazos, las piernas o la zona del bikini (con un peine-guía).

Antes de empezar:

  • Compruebe que la lámina de afeitado no esté dañada antes de cada uso y sustitúyala cuando esté desgastada o dañada.
  • Asegúrese de que el aparato esté limpio.
  • Utilice siempre el peine-guía cuando se afeite cerca de la zona íntima (parte externa e interna de los labios mayores).
  • Use la afeitadora femenina Philips en la bañera o la ducha, o sobre la piel limpia y seca.
  • Exfóliese un par de días antes del afeitado para obtener un resultado óptimo.


Consejo: Los principios que se muestran en los vídeos a continuación se aplican a todos los modelos de afeitadora femenina, incluso a aquellos que puedan diferir visualmente del mostrado. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HP6306/00.

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