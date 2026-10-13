Asistencia de Philips ¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?

Puede utilizar la lámina de afeitado de su afeitadora femenina Philips para recortar y afeitar el vello corporal por debajo del cuello. Esto incluye, por ejemplo, las axilas, los brazos, las piernas o la zona del bikini (con un peine-guía).

Antes de empezar:

Compruebe que la lámina de afeitado no esté dañada antes de cada uso y sustitúyala cuando esté desgastada o dañada.

Asegúrese de que el aparato esté limpio.

Utilice siempre el peine-guía cuando se afeite cerca de la zona íntima (parte externa e interna de los labios mayores).

Use la afeitadora femenina Philips en la bañera o la ducha, o sobre la piel limpia y seca.

Exfóliese un par de días antes del afeitado para obtener un resultado óptimo.



Consejo: Los principios que se muestran en los vídeos a continuación se aplican a todos los modelos de afeitadora femenina, incluso a aquellos que puedan diferir visualmente del mostrado.

Durante el uso Aunque la afeitadora femenina puede utilizarse en seco o en húmedo, el uso en seco suele ofrecer mejores resultados. Esto se debe a que el vello húmedo se adhiere a la piel, lo que dificulta su eliminación.

Sujete el aparato de manera que el cabezal de afeitado esté en pleno contacto con la piel y deslícelo suavemente en sentido contrario al crecimiento del vello. Tenga en cuenta que la dirección del crecimiento puede variar incluso dentro de una misma zona del cuerpo.

Para que el cabezal se deslice con mayor suavidad, utilice los dedos de la otra mano para estirar la piel y reducir las arrugas o pliegues de la superficie.

Al afeitarse las axilas, colocar la mano sobre la parte posterior de la cabeza le permitirá acceder con mayor facilidad.

Si utiliza la afeitadora femenina en la bañera o la ducha, aclare el cabezal de afeitado con frecuencia para eliminar el vello acumulado. Cuidado posterior Si lo desea, puede aplicar cremas o lociones calmantes (sin alcohol) en la piel después del afeitado.

La piel puede tardar un tiempo en adaptarse a una afeitadora nueva. Deje que la piel se recupere entre sesiones.

Limpie bien la afeitadora femenina y deje que se seque al aire antes de guardarla. Guárdela siempre con un peine-guía o tapa protectora para proteger la lámina frente a posibles daños accidentales.