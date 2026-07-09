Asistencia de Philips ¿Cuándo debo sustituir la cuchilla de mi Philips OneBlade?

Compruebe el indicador de desgaste de su OneBlade para determinar cuándo sustituir la cuchilla. Cuando el símbolo de sustitución sea claramente visible, será el momento de cambiar la cuchilla. Cada cuchilla debe durar unos cuatro meses, dependiendo de su rutina.



También puede supervisar el estado de la cuchilla en la app Philips OneBlade.

Consejo: Las cuchillas íntimas de OneBlade pueden diferir de las siguientes indicaciones, ya que el protector para la piel puede evitar que el símbolo de sustitución se vuelva visible. Cada cuchilla está diseñada para durar unos cuatro meses, dependiendo de su rutina, pero debería sustituirla si el rendimiento empeora en ese periodo.

Indicador de sustitución Su OneBlade está equipada con un indicador de desgaste de la cuchilla que se vuelve visible gradualmente. Un símbolo de flecha irá apareciendo en la cuchilla a medida que la utilice. Cuando el símbolo (a la derecha en la imagen inferior) sea claramente visible, será el momento de cambiar la cuchilla.



En algunas cuchillas más antiguas, el indicador será una barra verde (a la izquierda en la imagen inferior) en lugar del símbolo de flecha.



Para optimizar el rendimiento, Philips le recomienda que sustituya la cuchilla cada cuatro meses.



Visite nuestra tienda en línea para comprar nuevas cuchillas para su OneBlade. App Philips OneBlade Además de comprobar el indicador de desgaste, puede supervisar el estado de la cuchilla en la app Philips OneBlade. En función de su rutina, la app le indicará cuándo ha llegado el momento de plantearse sustituir la cuchilla.