Asistencia de Philips ¿Por qué mi bebé rechaza la tetina Natural Response?

Las tetinas Natural Response se comportan de forma similar al pecho, de modo que su bebé pueda succionar, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural. La leche solo sale de la tetina cuando el bebé succiona activamente. Los bebés acostumbrados a los biberones de flujo libre tendrán que adaptarse a la nueva forma de beber y necesitarán un tiempo para cambiar a la tetina Natural Response.

Los bebés son sensibles al cambio, por lo que adaptarse a una nueva forma de succionar puede llevar varios intentos. Cuando introduzca un biberón nuevo, hágalo cuando el bebé esté relajado y no tenga hambre. Si ha intentado alimentar al bebé varias veces sin éxito, podría ser un signo de que necesita una tetina diferente con otra velocidad de flujo.

Es importante encontrar la tetina adecuada: Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Por eso, algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina "First Flow" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response.



¿Cuándo debo cambiar las tetinas? Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrado. Cambie a nuestro biberón Natural original de 2 oz (SCF039/17) con la tetina Natural T0 (SCF657/27) para un flujo más fácil cuando el bebé tarde más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.