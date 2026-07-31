¿Puedo alimentar al bebé con alimentos espesos usando la tetina Natural Response?

Sí. Puede usar las tetinas Natural Response de Philips Avent con líquidos más espesos y leche. Entre estos líquidos más espesos se incluyen fórmula antiregurgitación (AR), leche mezclada con cereales, arroz para bebés, alimentos para bebés y mezclas de leche y sopas.
Dado que los líquidos más espesos fluyen más lentamente, puede que necesite una tetina de un número más alto para conseguir un flujo de alimentación cómodo para el bebé.
Para líquidos más espesos, puede usar la tetina Natural Response número 6 ("comida espesa"), especialmente diseñada para alimentos más espesos.
Las tetinas Philips Avent Natural Response están disponibles en velocidades de flujo de 1 a 5 en Estados Unidos y Canadá, y de 1 a 6 en otros países.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY903/01 , SCY900/01 , SCY906/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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