Asistencia de Philips ¿Cómo monto el biberón y la tetina Natural Response?

Monte el biberón Natural Response asegurándose de que la tetina pasa completamente a través de la rosca, como se muestra en la siguiente ilustración. Si no monta la tetina correctamente, se producirán fugas y derrames durante la toma.



Inserción del sistema AirFree Llene de leche el biberón Natural Response de Philips Avent Si utiliza leche de fórmula, asegúrese de que está totalmente disuelta para evitar el bloqueo del sistema AirFree Coloque la inserción del sistema AirFree en el biberón Pase la tetina por la rosca (mueva la tetina hacia arriba para facilitar la colocación) Coloque la rosca y la tetina en la parte superior del biberón con el sistema AirFree

Consejo útil: el icono en la parte superior del sistema AirFree muestra cómo colocar el sistema AirFree durante la toma de su bebé (consulte la imagen a continuación).

el icono en la parte superior del sistema AirFree muestra cómo colocar el sistema AirFree durante la toma de su bebé (consulte la imagen a continuación).