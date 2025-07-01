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Asistencia de Philips

Qué aspecto tiene la consistencia perfecta de la masa con la máquina de hacer pasta Philips

Para descubrir cómo es la consistencia perfecta de la masa con la máquina de hacer pasta de Philips, consulte el siguiente vídeo. 

La consistencia óptima de la masa está marcada con el banner verde "Perfect" (Perfecta), mientras que las consistencias de la masa marcadas con un banner rojo son "Too Dry" (Demasiado seca) o "Too Sticky/Wet" (Demasiado pegajosa/húmeda).

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HR2335/11, HR2355/08.

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