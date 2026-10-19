Cómo utilizar por primera vez mi robot aspirador Philips HomeRun

La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 5000.

1. Puede utilizar el robot con la aplicación Philips HomeRun, que es intuitiva y fácil de usar. Escanee el código QR de la portada del folleto Guía de inicio rápido o busque "aplicación Philips HomeRun" en su tienda de aplicaciones.

2. Configure la conexión Wi-Fi. Asegúrese de que el robot y el dispositivo móvil tengan buena cobertura Wi-Fi y de que el dispositivo móvil esté conectado a la red Wi-Fi a la que quiera conectar el robot.

Pulse el botón "Añadir robot" de la aplicación y siga las instrucciones.

Empareje el robot con la red Wi-Fi en la aplicación. Asegúrese de tener a mano su contraseña de Wi-Fi.

Mantenga pulsados a la vez los botones de inicio/parada y volver durante tres segundos. La luz del robot parpadeará en blanco para indicar que el robot está en modo de configuración Wi-Fi.

Haga clic en el botón de emparejamiento si está visible en la aplicación para conectarse a la red del robot Philips.

Nota:

Si el botón no está visible, salga de la aplicación y vaya a los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo móvil. Allí podrá seleccionar la red del robot Philips y conectarse a ella. Tras conectarse al robot Philips, vuelva manualmente a la aplicación HomeRun para continuar con la conexión por Wi-Fi.

El robot puede conectarse a redes Wi-Fi con bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz.

Si el emparejamiento Wi-Fi falla:

Nota: Puede reconocer que el emparejamiento Wi-Fi falla si la luz del robot parpadea en ámbar. (consulte la imagen siguiente)

Salga de la aplicación HomeRun.

Compruebe la conexión Wi-Fi del móvil.

Compruebe si ha seleccionado el modelo correcto.

Comprueba si has introducido la contraseña de la red Wi-Fi correcta.

Compruebe si el robot sigue en modo de configuración Wi-Fi.

Compruebe si el bloqueo infantil está activado. Si lo está, desactívelo e intente emparejar de nuevo.

Cómo activar y desactivar el bloqueo infantil en el robot: