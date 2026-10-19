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Asistencia de Philips

Cómo utilizar por primera vez mi robot aspirador Philips HomeRun

Para empezar a utilizar el robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun, siga los pasos y vídeos de nuestro artículo a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XU3000/01.

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