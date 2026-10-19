Cómo utilizar por primera vez mi robot aspirador Philips HomeRun

Para empezar a utilizar el robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun, siga los pasos y vídeos de nuestro artículo a continuación.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 7000.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 7000.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 3000.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 3000.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 5000.
1. Desembale los componentes.
2. Retire las cubiertas protectoras.
3. Instale la estación:
4. Instale la alfombrilla. Despegue las pegatinas de la alfombrilla.
5. Prepare el robot para su uso. El robot de Philips se envía casi completamente montado, pero necesitará unos pasos finales para prepararlo para su uso:
6. Cargue el robot y espere a que esté completamente cargado.
Nota:
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 5000.
1. Puede utilizar el robot con la aplicación Philips HomeRun, que es intuitiva y fácil de usar. Escanee el código QR de la portada del folleto Guía de inicio rápido o busque "aplicación Philips HomeRun" en su tienda de aplicaciones.
2. Configure la conexión Wi-Fi. Asegúrese de que el robot y el dispositivo móvil tengan buena cobertura Wi-Fi y de que el dispositivo móvil esté conectado a la red Wi-Fi a la que quiera conectar el robot.
Nota:
Si el emparejamiento Wi-Fi falla:
Nota: Puede reconocer que el emparejamiento Wi-Fi falla si la luz del robot parpadea en ámbar. (consulte la imagen siguiente)
Cómo activar y desactivar el bloqueo infantil en el robot:
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 6000.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 6000.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XU3000/01.
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