¿Cómo puedo crear y gestionar mapas en la aplicación Philips HomeRun?

La siguiente información solo se aplica a las series 7000 y 3000.

Una vez que haya creado uno o más mapas, puede configurar zonas de limpieza restringidas en la aplicación Philips HomeRun:

Vaya a la pantalla de inicio y haga clic en el botón "Map editor" (Editor de mapas) en la esquina inferior derecha del mapa. Seleccione la zona que desea configurar.

Pared virtual o zona prohibida

Cree paredes virtuales y zonas prohibidas para las áreas por las que no quiere que pase el robot. Por ejemplo, puede crear paredes virtuales o zonas prohibidas para proteger objetos frágiles o para evitar que el robot se caiga por las escaleras.



Zonas sin mopa

Cree zonas sin mopa para evitar que el robot friegue alfombras o moquetas.

(Solo serie 7000) Puede elegir las siguientes opciones para una zona sin mopa:

Evitar las zonas sin mopa cuando el resto de la habitación se haya fregado.

Solo aspirar en seco la zona sin mopa en el modo de limpieza en seco. Nota: Es posible que la mopa aún esté húmeda.

Zona suave (solo para la serie 7000)

Cree zonas suaves en el mapa para las áreas donde quiera que el robot suba con más cuidado.

Importante:

Al configurar las zonas suaves, asegúrese de que están al menos a 1 m de las puertas para que el robot pueda entrar en esas habitaciones.

Al crear paredes virtuales y zonas prohibidas, asegúrese de que no impiden que el robot vuelva a la estación. Mantenga libres 1,5 m en la parte delantera y 0,5 m en los laterales de la estación.