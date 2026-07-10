La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XU3000/01 .
Cómo obtener los mejores resultados con mi robot aspirador Philips HomeRun
Cómo utilizar por primera vez mi robot aspirador Philips HomeRun
¿Se puede lavar el depósito de agua de mi robot aspirador Philips HomeRun en el lavavajillas?
¿Cómo puedo crear y gestionar mapas en la aplicación Philips HomeRun?
Cómo limpiar mi casa de forma eficiente con mi robot aspirador Philips HomeRun
Cómo limpiar mi robot aspirador Philips HomeRun