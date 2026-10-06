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Asistencia de Philips

¿Se puede lavar el depósito de agua de mi robot aspirador Philips HomeRun en el lavavajillas?

El depósito de agua del robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun no se puede lavar en el lavavajillas, pero eche un vistazo a nuestro artículo para saber cómo limpiarlo.

modelos homerun

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XU3000/01.

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