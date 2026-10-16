Asistencia de Philips ¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?

Para saber qué biberones y tetinas Philips Avent son compatibles entre sí, consulte la siguiente información.



En las 4 secciones siguientes, encontrará todo lo que necesita saber sobre la compatibilidad de Philips Avent:

Natural y Natural Response

Natural de cristal

Anticólicos

Sistema AirFree.

Cada sección muestra una combinación diferente de elementos, junto con una marca de verificación o una cruz para indicar si es compatible.

Natural y Natural Response La siguiente imagen indica qué productos Philips Avent son compatibles con los biberones, roscas y tetinas Natural y Natural Response.



Consejos útiles para productos Natural y Natural Response de Philips Avent: La misma rosca se vende con los biberones Natural y Natural Response. Esto significa que es posible usar las roscas de forma intercambiable. Natural de cristal La siguiente imagen indica qué productos Philips Avent son compatibles con nuestros biberones Natural de cristal.



Consejos útiles para biberones Natural de cristal de Philips Avent: Puede usar roscas y tetinas Natural y Natural Response con los biberones de cristal.

Tenga en cuenta que las tetinas o roscas anticólicos y los sistemas AirFree no son compatibles con los biberones Natural de cristal. Anticólicos La siguiente imagen indica qué productos Philips Avent son compatibles con los biberones, roscas y tetinas anticólicos. Sistema AirFree La siguiente imagen indica qué productos Philips Avent son compatibles con el sistema AirFree.



Consejos útiles para el sistema AirFree de Philips Avent: Puede usar el sistema AirFree con cualquier biberón de plástico (pero no de cristal) Philips Avent.

Las tetinas Natural Response o anticólicos de Philips Avent y sus roscas son compatibles con el sistema AirFree. Más asistencia Contáctenos si tiene alguna duda o pregunta sobre la compatibilidad de sus productos Philips Avent.