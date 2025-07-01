¿Cómo se usa el accesorio ProGuide?

ProGuide le ayuda a mantener el cabezal de depilación en el ángulo perfecto de 75° para obtener los mejores resultados, y estira la piel para hacer la depilación más cómoda.
Para usar la función ProGuide, siga estos pasos:
Mantenga siempre el accesorio ProGuide plano sobre la piel para aplicar el ángulo correcto. No incline el accesorio ProGuide hacia arriba.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE708/00, BRE719/00, BRE718/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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