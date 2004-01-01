32BDL4511D/00
Diga más
Destaca tu contenido con la pantalla profesional Philips FHD, de alto rendimiento. La excelente calidad de imagen de Philips garantiza colores fieles y un contraste intenso. Puedes mostrar sin esfuerzo contenido de múltiples fuentes en una sola pantalla.
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.
El sistema puede controlar y configurar previamente la intensidad de la luz de fondo para reducir el consumo de energía en hasta un 50 %, lo que ahorra sustancialmente en costos de energía.
Convierta su USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Simplemente guarde su contenido (video, audio o imágenes) en su USB y conéctelo a su pantalla. Cree su lista de reproducción y programe su contenido a través del menú en pantalla, y disfrute de sus propias listas de reproducción en cualquier momento y en cualquier lugar.
Se puede ver desde cualquier ángulo con la tecnología de visualización amplia ADS. El interruptor avanzado Super Dimension ofrece un procesamiento de imágenes en pantalla más rápido en transiciones de contenido más fluidas, una extraordinaria precisión de imagen y una reproducción de color superior con una visualización en 180 grados.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
