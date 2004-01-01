Términos de búsqueda

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    55BDL8007X/00

    Este producto ya no está disponible

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.

    De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.

    Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

    Agregue la potencia de procesamiento de Android con un módulo CRD50 opcional

    Integre un sistema en chip (SoC) Android en su pantalla profesional Philips. El módulo CRD50 opcional es un dispositivo OPS que activa la potencia de procesamiento de Android sin necesidad de cables. Simplemente deslice en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para ejecutar el módulo (incluida la alimentación).

    Modo de mosaico. Cree videos 4K en mosaico de cualquier tamaño

    Conecte dos o más pantallas profesionales de Philips para crear un video en mosaico sin necesidad de dispositivos externos. Un solo reproductor se encarga del contenido, ya sea que tenga cuatro pantallas o 40. El contenido 4K es totalmente compatible y, si está mostrando ese contenido en cuatro pantallas, obtendrá la mejor resolución punto por punto posible.

    Marcos ultraestrechos. Para imágenes sin distorsiones

    Mejore la calidad de imagen con Pure Color Pro. Ofrezca una mayor luminancia gracias a los ajustes personalizados de temperatura de color y la calibración gamma avanzada; el contenido luce más nítido y radiante para un realismo impresionante con un estallido visual.

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

