FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.