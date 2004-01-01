Términos de búsqueda

    Destaca tu contenido con la pantalla profesional Philips D-Line 4K UHD, de alto rendimiento. La excelente calidad de imagen de Philips garantiza colores fieles y un contraste intenso. Puedes mostrar sin esfuerzo contenido de múltiples fuentes en una sola pantalla.

    Pantalla inteligente y potente disponible de forma ininterrumpida.

    • 75"
    • UHD (3840 × 2160)
    • 500 cd/m²
    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    El sistema puede controlar y configurar previamente la intensidad de la luz de fondo para reducir el consumo de energía en hasta un 50 %, lo que ahorra sustancialmente en costos de energía.

    Programe lo que quiera y cuando quiera con SmartPlayer

    Programe lo que quiera y cuando quiera con SmartPlayer

    Convierta su USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Simplemente guarde su contenido (video, audio o imágenes) en su USB y conéctelo a su pantalla. Cree su lista de reproducción y programe su contenido a través del menú en pantalla, y disfrute de sus propias listas de reproducción en cualquier momento y en cualquier lugar.

    Pantalla del panel de visualización amplia ADS

    Se puede ver desde cualquier ángulo con la tecnología de visualización amplia ADS. El interruptor avanzado Super Dimension ofrece un procesamiento de imágenes en pantalla más rápido en transiciones de contenido más fluidas, una extraordinaria precisión de imagen y una reproducción de color superior con una visualización en 180 grados.

    Ranura OPS opcional

    Open Pluggable Specification es una ranura estándar de la industria en la que puedes agregar un reproductor de medios compatible con OPS. Esto te permite actualizar o cambiar el hardware cuando lo necesites. Convertir tu pantalla en una solución de carteles digitales todo en uno se ha convertido en una simplicidad personificada.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189.3  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      74.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0,4296 x 0,429 6 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      500  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Tecnología de panel
      ADS
      Borroso
      25 %

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      OPS
      Salida de video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Control externo
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Bucle transversal IR
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      185  W
      Consumo (máx.)
      345 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Formatos de video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50.60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1683,5  mm
      Peso del producto
      35.9  kg
      Altura establecida
      961,7  mm
      Profundidad establecida
      69,5 (@Wall mount)/91,8 (@Handle)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      66,28  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      37.86  pulgadas
      Montaje en pared
      600 (H) x 400 (V) mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle)  pulgadas
      Ancho del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      79.15  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      Entre 20 y 80 % RH (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      Entre 5 y 95 % RH (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Guía de inicio rápido (x1)
      • Control remoto y baterías AAA
      • Cable RS232
      • Cubierta USB y tornillo x1
      • Abrazadera de alambre (x3)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Neerlandés
      • Danés
      • Español
      • Francés
      • Finlandés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Noruego
      • Polaco
      • Portugués
      • Ruso
      • Español
      • Sueco
      • Chino simplificado
      • Turco
      • Chino tradicional
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • FCC, clase A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • CECP
      • EAC

