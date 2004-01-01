Toque capacitivo HID con USB Plug & Play

El toque capacitivo le da la apariencia innovadora de vidrio de borde a borde con un ancho de bisel de solo 1,5 mm. Cree una experiencia interactiva memorable con hasta 10 puntos de contacto al mismo tiempo. Esta pantalla, ideal para aplicaciones colaborativas y competitivas, conecta a su audiencia con cualquier contenido, lo que lo hace ideal para entornos educativos, lugares públicos, empresas, espacios de hospitalidad y venta al por menor.