1 metro: la distancia máxima de detección del sensor de radar es de 1 metro. La alerta de personas que merodean está desactivada de forma predeterminada, pero se puede activar a través de la aplicación Home Access. También puede configurar la sensibilidad de la detección de personas que merodean en la aplicación, que tiene una distancia de detección de alta sensibilidad de 1 metro y una distancia de detección de baja sensibilidad de 0,5 metros. La duración de la detección de personas que merodean se puede establecer en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o 60 segundos.