Descontinuado
FM12FD170D/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
128 GB
Edición Motion 2.0
Pack de 2
Elegí tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y hacé que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.
Con la memoria de 128GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.