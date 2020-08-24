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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM12FD170E/00

        Fácil de usar y de conectar

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 128 GB

        • Edición Motion 2.0

        • Paquete de 3

        Capacidad de almacenamiento de 128GB para grandes archivos

        Con la memoria de 128GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Especificaciones técnicas

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