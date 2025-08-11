Términos de búsqueda

    200 Series Mouse con cable

    SPK7204/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Un cómodo mouse que se ajusta a la palma de la mano y cabe fácilmente en un bolso; este práctico mouse tiene un fácil manejo de cables y un sensor óptico que le permite funcionar en la mayoría de las superficies.

    • 4 botones
    • USB con cable
    • Sensor óptico
    Diseño único y elegante que se adapta a su estilo moderno

    Diseño único y elegante que se adapta a su estilo moderno

    Con el diseño delgado del mouse, es más probable que lo mantenga con usted para lograr productividad en cualquier lugar.

    Conexiones Plug & Play con cable USB sencillas

    Conexiones Plug & Play con cable USB sencillas

    Los botones tienen una gran durabilidad

    Los botones tienen una gran durabilidad

    El diseño cómodo y ergonómico del mouse se siente genial

    El diseño cómodo y ergonómico del mouse se siente genial

    Seguimiento óptico de alta definición para un control sin problemas

    Seguimiento óptico de alta definición para un control sin problemas

    La forma ambidiestra es cómoda para ambas manos

    La forma ambidiestra es cómoda para ambas manos

    Especificaciones técnicas

    • Requisitos del sistema/sistema operativo

      Requisitos del sistema
      Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 o posterior; Linux; Mac OS

    • Dimensiones físicas

      Dimensiones (largo x ancho x alto)
      110,03 x 57,4 x 29,7 mm
      Peso
      62.2 g

    • Especificaciones técnicas

      Botones
      4 botones
      Tipo de revestimiento
      Mate
      Conectividad
      USB 2.0 con cable
      Tipo de diseño
      Diseño ergonómico
      Requisito del controlador
      Sin controladores
      Precisión del sensor óptico
      1000/1600 DPI, 2 niveles de DPI ajustable
      Tipo de producto
      Mouse con cable
      Tipo de mano
      Para zurdos y diestros

