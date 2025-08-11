SPK7204/00
Diseñado para la forma en que trabaja
Un cómodo mouse que se ajusta a la palma de la mano y cabe fácilmente en un bolso; este práctico mouse tiene un fácil manejo de cables y un sensor óptico que le permite funcionar en la mayoría de las superficies.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Con el diseño delgado del mouse, es más probable que lo mantenga con usted para lograr productividad en cualquier lugar.
Requisitos del sistema/sistema operativo
Dimensiones físicas
Especificaciones técnicas
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.