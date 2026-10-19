La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD7870/18, HD7863/63, HD7825/48. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Qué piezas de la cafetera SENSEO® se pueden lavar en el lavavajillas?
¿Qué producto antical debo usar para mi SENSEO®?
¿Qué tipo de soporte para dosis de espresso necesito para mi cafetera SENSEO®?
Cada cuánto eliminar los depósitos de cal de SENSEO®
¿Dónde encuentro piezas y accesorios para mi SENSEO®?
¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi SENSEO Twist?