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Asistencia de Philips

Mi extractor de leche eléctrico Philips Avent no succiona o succiona poco

Si el extractor de leche Philips Avent no succiona, succiona poco o no extrae la leche de forma eficaz, siga estos pasos.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF323/11 , SCF396/11 , SCF330/40 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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