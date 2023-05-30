Mi aspirador Philips produce un sonido extraño

Si el motor o el filtro de salida del aspirador Philips están obstruidos, puede emitir un sonido extraño.

Para resolver este problema, limpie los filtros del aspirador. Puede consultar el manual de usuario para obtener instrucciones específicas sobre cómo limpiar el filtro.



Otro motivo por el que el aspirador puede emitir un sonido extraño es que los filtros estén mal colocados. En este caso, coloque los filtros en su lugar correcto en el aspirador.