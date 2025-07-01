Asistencia de Philips La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado

Si la aplicación HomeID se bloquea frecuentemente, pruebe las siguientes opciones, una por una:

1. Cierre y reinicie la aplicación HomeID.

2. Asegúrese de tener instalada la versión más reciente de la aplicación HomeID. Compruebe si hay actualizaciones en su App Store.

3. Reinicie el teléfono.

4. Vacíe la memoria caché del teléfono (Ajustes / HomeID / Vaciar caché)

5. Como última opción, puede eliminar y volver a instalar la aplicación HomeID.

Si nada de lo anterior funciona, contacte con el servicio de atención al cliente local de Philips.

