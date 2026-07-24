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Asistencia de Philips

No puedo configurar mis dispositivos y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+

Si no puede configurar el vigilabebés conectado de Philips Avent y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD921/26 .

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