Asistencia de Philips El vigilabebés conectado de Philips Avent pierde la conexión

Si la unidad de padres y la del bebé del vigilabebés de Philips Avent pierden la conexión, coloque las unidades juntas y espere hasta un minuto para que se establezca la conexión. Silencie la unidad de padres cuando ambas estén juntas.



Si las unidades no se han conectado después de un minuto, siga los pasos de solución de problemas que se indican a continuación:

Pulse simultáneamente los botones de luz nocturna y sonidos tranquilizadores de la unidad del bebé durante tres segundos. La luz nocturna comenzará a parpadear. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de modo y menú de la unidad de padres durante 10 segundos. Aparecerá un código QR en la pantalla de la unidad de padres. Sostenga la unidad del bebé a aproximadamente 20 cm de la pantalla con la cámara orientada hacia el código QR. Cuando la cámara escanee el código, la unidad del bebé reproducirá una melodía para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente. La transmisión de vídeo comenzará en la unidad de padres en 10-20 segundos.