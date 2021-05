Mike y Shannon administraron una descarga eléctrica con el DEA y como Michelle lo describe, tan pronto como lo hicieron, Subramaniam, «regresó».

Subramaniam reflexiona sobre lo primero que pensó cuando recuperó la conciencia. «Sabía que tenía un problema cardíaco. Sabía que algo había pasado. Los paramédicos me estaban metiendo en la ambulancia y recuerdo haber bromeado con ellos. No me di cuenta de la gravedad de lo que pasó: morí y después me revivieron».

Subramaniam dijo que rápidamente se dio cuenta de la suerte que tenía. «Mi médico me dijo que después de siete minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a perder función. No respiré durante cuatro minutos. La ambulancia tardó once minutos en llegar».

Como enfermera entrenada para realizar RCP, Shannon sabe algo con certeza. «Creo que el DEA, como muestra la investigación, fue lo que salvó a Subramaniam. Mike y yo pudimos hacer circular la sangre oxigenada que tenía tenía, hasta que llegó».

Mike concuerda. «Creo que fue una suerte que Subramaniam tuviera su incidente donde y cuando lo hizo, ya que estaba rodeado de personas que tomaron medidas inmediatas y decisivas. Estoy agradecido de que había un DEA en el campus y que Michelle pensó rápido y corrió a buscarlo.

He estado certificado para realizar RCP/DEA durante muchos años, pero ponerla en práctica de verdad aporta un nivel de conciencia totalmente nuevo».