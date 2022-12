Cable de guía de presión

OmniWire



OmniWire combina un diseño polivalente de núcleo sólido exclusivo con resultados probados de iFR y compatibilidad con reposicionamiento automático de iFR, lo que facilita el uso de la fisiología en casos complejos¹,²,³. El nuevo núcleo distal de nitinol aumenta la durabilidad y la recuperación de la forma. El núcleo sólido exclusivo mejora la torsión y la presión. Incluye bandas conductoras para una mayor fiabilidad de la señal.



* Tenga en cuenta que este producto puede no estar disponible en su país. Para obtener información sobre la disponibilidad, consulte a su representante local de ventas.



1. Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1824-1834.

2. Gotberg M, et al., iFR-SWEDEHEART Investigators. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1813-1823.

3. Comparisons to Verrata Plus. Data/report internally on file or internal company’s data on file. Verification Report, D000410086/A.