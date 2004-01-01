Establezca su estándar de atención con las mediciones IntelliVue

La presión invasiva es una de las cinco mediciones estándar de atención incluidas en el módulo de medición múltiple de Philips. Los algoritmos de software filtran artefactos como la variación respiratoria y los cambios de presión causados por el lavado de la línea o la extracción de muestras de sangre. La presión invasiva está disponible como parte del módulo de medición múltiple IntelliVue o como un módulo de medición complementario.