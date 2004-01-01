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El módulo de medición de presión arterial invasiva Philips M1006B proporciona formas de onda y valores numéricos y funciona con una amplia gama de catéteres y transductores de presión. Se pueden recopilar presiones invasivas, a través del módulo o de una función interna, de pacientes adultos, pediátricos y neonatales para visualizarlas en los monitores de pacientes IntelliVue.
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Monitorización continua de la presión invasiva
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Amplia gama de datos y fácil de usar
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Variación de la presión del pulso (PPV) para una evaluación informada
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Medir la presión intraabdominal (PIA) para una acción temprana
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Establezca su estándar de atención con las mediciones IntelliVue
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El Philips IntelliVue X3 es un monitor de pacientes compacto y transportable de doble propósito que ofrece un funcionamiento intuitivo como el de un teléfono inteligente y una serie escalable de mediciones clínicas.
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IntelliVue MX800 es la primera solución de cuidado del paciente de Philips en incorporar informática clínica y monitoreo del paciente. Diseñado para simplificar el acceso a la información del paciente que usted requiere para mejorar la confianza de diagnóstico en todo el hospital.
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El monitor de paciente Philips IntelliVue MX700 al lado de la cama ofrece una vista en tiempo real y extendida de los signos vitales de su paciente. La opción de PC integrada (iPC) lleva información clínicamente relevante a sus aplicaciones e intranet del hospital.
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IntelliVue MX400 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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IntelliVue MX450 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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IntelliVue MX500 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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IntelliVue MX550 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
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El MX100 es una forma flexible y confiable de monitorear a los pacientes en movimiento, y junto a la cama, con un solo monitor portátil e independiente. Es pequeño y liviano, pero ofrece un conjunto amplio y escalable de mediciones clínicas. Este dispositivo resistente, que funciona con una batería, cuenta con una pantalla táctil de 15,5 cm (6,1") incorporada y funciona de manera familiar similar a un teléfono inteligente para facilitar su uso.
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