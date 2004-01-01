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Invasive Blood Pressure Module

Módulo de medición

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El módulo de medición de presión arterial invasiva Philips M1006B proporciona formas de onda y valores numéricos y funciona con una amplia gama de catéteres y transductores de presión. Se pueden recopilar presiones invasivas, a través del módulo o de una función interna, de pacientes adultos, pediátricos y neonatales para visualizarlas en los monitores de pacientes IntelliVue.

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Características
Presión invasiva

Monitorización continua de la presión invasiva

La monitorización continua de la presión invasiva es valiosa en cuidados intensivos. Se utiliza en muchos sitios de inserción y admite una variedad de tipos de presión invasiva. Los algoritmos inteligentes filtran artefactos como la variación respiratoria, lo que ayuda a eliminar las alarmas que no requieren acción. Los cables de conexión codificados por colores reducen el tiempo y la confusión. La salida analógica para usar con bombas de balón intraaórtico (IABP) es una opción.

Monitorización continua de la presión invasiva

La monitorización continua de la presión invasiva es valiosa en cuidados intensivos. Se utiliza en muchos sitios de inserción y admite una variedad de tipos de presión invasiva. Los algoritmos inteligentes filtran artefactos como la variación respiratoria, lo que ayuda a eliminar las alarmas que no requieren acción. Los cables de conexión codificados por colores reducen el tiempo y la confusión. La salida analógica para usar con bombas de balón intraaórtico (IABP) es una opción.

Monitorización continua de la presión invasiva

La monitorización continua de la presión invasiva es valiosa en cuidados intensivos. Se utiliza en muchos sitios de inserción y admite una variedad de tipos de presión invasiva. Los algoritmos inteligentes filtran artefactos como la variación respiratoria, lo que ayuda a eliminar las alarmas que no requieren acción. Los cables de conexión codificados por colores reducen el tiempo y la confusión. La salida analógica para usar con bombas de balón intraaórtico (IABP) es una opción.
Gama de datos y fácil uso

Amplia gama de datos y fácil de usar

El módulo de presión invasiva proporciona formas de onda en tiempo real y valores numéricos para las presiones sistólica, diastólica y media, y las frecuencias de pulso relacionadas. Sus opciones de medición y visualización son flexibles y fáciles de usar. Hasta seis formas de onda de presión diferentes se superponen en un canal de presión en la pantalla IntelliVue. Un cursor en pantalla le permite medir y almacenar cualquier punto de una onda.

Amplia gama de datos y fácil de usar

El módulo de presión invasiva proporciona formas de onda en tiempo real y valores numéricos para las presiones sistólica, diastólica y media, y las frecuencias de pulso relacionadas. Sus opciones de medición y visualización son flexibles y fáciles de usar. Hasta seis formas de onda de presión diferentes se superponen en un canal de presión en la pantalla IntelliVue. Un cursor en pantalla le permite medir y almacenar cualquier punto de una onda.

Amplia gama de datos y fácil de usar

El módulo de presión invasiva proporciona formas de onda en tiempo real y valores numéricos para las presiones sistólica, diastólica y media, y las frecuencias de pulso relacionadas. Sus opciones de medición y visualización son flexibles y fáciles de usar. Hasta seis formas de onda de presión diferentes se superponen en un canal de presión en la pantalla IntelliVue. Un cursor en pantalla le permite medir y almacenar cualquier punto de una onda.
Variación de la presión del pulso (PPV)

Variación de la presión del pulso (PPV) para una evaluación informada

La PPV es una medición mínimamente invasiva diseñada para ayudar a los médicos clínicos a evaluar la respuesta a los líquidos en pacientes adultos con ventilación mecánica. Como la PPV se deriva de cualquier presión arterial invasiva, no hay costos adicionales de suministros asociados con el monitoreo de la PPV para un paciente con una vía arterial existente.

Variación de la presión del pulso (PPV) para una evaluación informada

La PPV es una medición mínimamente invasiva diseñada para ayudar a los médicos clínicos a evaluar la respuesta a los líquidos en pacientes adultos con ventilación mecánica. Como la PPV se deriva de cualquier presión arterial invasiva, no hay costos adicionales de suministros asociados con el monitoreo de la PPV para un paciente con una vía arterial existente.

Variación de la presión del pulso (PPV) para una evaluación informada

La PPV es una medición mínimamente invasiva diseñada para ayudar a los médicos clínicos a evaluar la respuesta a los líquidos en pacientes adultos con ventilación mecánica. Como la PPV se deriva de cualquier presión arterial invasiva, no hay costos adicionales de suministros asociados con el monitoreo de la PPV para un paciente con una vía arterial existente.
Presión intraabdominal

Medir la presión intraabdominal (PIA) para una acción temprana

La medición de la presión intraabdominal proporciona la información que necesita para detectar la hipertensión intraabdominal de forma temprana y tomar medidas antes de que se produzca una insuficiencia orgánica o un síndrome compartimental abdominal. La medición de la presión invasiva de Philips admite la medición en serie de la presión intraabdominal cuando se utilizan dispositivos de monitorización de la presión intraabdominal basados en transductores disponibles en el mercado.

Medir la presión intraabdominal (PIA) para una acción temprana

La medición de la presión intraabdominal proporciona la información que necesita para detectar la hipertensión intraabdominal de forma temprana y tomar medidas antes de que se produzca una insuficiencia orgánica o un síndrome compartimental abdominal. La medición de la presión invasiva de Philips admite la medición en serie de la presión intraabdominal cuando se utilizan dispositivos de monitorización de la presión intraabdominal basados en transductores disponibles en el mercado.

Medir la presión intraabdominal (PIA) para una acción temprana

La medición de la presión intraabdominal proporciona la información que necesita para detectar la hipertensión intraabdominal de forma temprana y tomar medidas antes de que se produzca una insuficiencia orgánica o un síndrome compartimental abdominal. La medición de la presión invasiva de Philips admite la medición en serie de la presión intraabdominal cuando se utilizan dispositivos de monitorización de la presión intraabdominal basados en transductores disponibles en el mercado.
Excelente nivel de atención

Establezca su estándar de atención con las mediciones IntelliVue

La presión invasiva es una de las cinco mediciones estándar de atención incluidas en el módulo de medición múltiple de Philips. Los algoritmos de software filtran artefactos como la variación respiratoria y los cambios de presión causados por el lavado de la línea o la extracción de muestras de sangre. La presión invasiva está disponible como parte del módulo de medición múltiple IntelliVue o como un módulo de medición complementario.

Establezca su estándar de atención con las mediciones IntelliVue

La presión invasiva es una de las cinco mediciones estándar de atención incluidas en el módulo de medición múltiple de Philips. Los algoritmos de software filtran artefactos como la variación respiratoria y los cambios de presión causados por el lavado de la línea o la extracción de muestras de sangre. La presión invasiva está disponible como parte del módulo de medición múltiple IntelliVue o como un módulo de medición complementario.

Establezca su estándar de atención con las mediciones IntelliVue

La presión invasiva es una de las cinco mediciones estándar de atención incluidas en el módulo de medición múltiple de Philips. Los algoritmos de software filtran artefactos como la variación respiratoria y los cambios de presión causados por el lavado de la línea o la extracción de muestras de sangre. La presión invasiva está disponible como parte del módulo de medición múltiple IntelliVue o como un módulo de medición complementario.
  • Presión invasiva
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  • Presión intraabdominal
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Presión invasiva

Monitorización continua de la presión invasiva

La monitorización continua de la presión invasiva es valiosa en cuidados intensivos. Se utiliza en muchos sitios de inserción y admite una variedad de tipos de presión invasiva. Los algoritmos inteligentes filtran artefactos como la variación respiratoria, lo que ayuda a eliminar las alarmas que no requieren acción. Los cables de conexión codificados por colores reducen el tiempo y la confusión. La salida analógica para usar con bombas de balón intraaórtico (IABP) es una opción.

Monitorización continua de la presión invasiva

La monitorización continua de la presión invasiva es valiosa en cuidados intensivos. Se utiliza en muchos sitios de inserción y admite una variedad de tipos de presión invasiva. Los algoritmos inteligentes filtran artefactos como la variación respiratoria, lo que ayuda a eliminar las alarmas que no requieren acción. Los cables de conexión codificados por colores reducen el tiempo y la confusión. La salida analógica para usar con bombas de balón intraaórtico (IABP) es una opción.

Monitorización continua de la presión invasiva

La monitorización continua de la presión invasiva es valiosa en cuidados intensivos. Se utiliza en muchos sitios de inserción y admite una variedad de tipos de presión invasiva. Los algoritmos inteligentes filtran artefactos como la variación respiratoria, lo que ayuda a eliminar las alarmas que no requieren acción. Los cables de conexión codificados por colores reducen el tiempo y la confusión. La salida analógica para usar con bombas de balón intraaórtico (IABP) es una opción.
Gama de datos y fácil uso

Amplia gama de datos y fácil de usar

El módulo de presión invasiva proporciona formas de onda en tiempo real y valores numéricos para las presiones sistólica, diastólica y media, y las frecuencias de pulso relacionadas. Sus opciones de medición y visualización son flexibles y fáciles de usar. Hasta seis formas de onda de presión diferentes se superponen en un canal de presión en la pantalla IntelliVue. Un cursor en pantalla le permite medir y almacenar cualquier punto de una onda.

Amplia gama de datos y fácil de usar

El módulo de presión invasiva proporciona formas de onda en tiempo real y valores numéricos para las presiones sistólica, diastólica y media, y las frecuencias de pulso relacionadas. Sus opciones de medición y visualización son flexibles y fáciles de usar. Hasta seis formas de onda de presión diferentes se superponen en un canal de presión en la pantalla IntelliVue. Un cursor en pantalla le permite medir y almacenar cualquier punto de una onda.

Amplia gama de datos y fácil de usar

El módulo de presión invasiva proporciona formas de onda en tiempo real y valores numéricos para las presiones sistólica, diastólica y media, y las frecuencias de pulso relacionadas. Sus opciones de medición y visualización son flexibles y fáciles de usar. Hasta seis formas de onda de presión diferentes se superponen en un canal de presión en la pantalla IntelliVue. Un cursor en pantalla le permite medir y almacenar cualquier punto de una onda.
Variación de la presión del pulso (PPV)

Variación de la presión del pulso (PPV) para una evaluación informada

La PPV es una medición mínimamente invasiva diseñada para ayudar a los médicos clínicos a evaluar la respuesta a los líquidos en pacientes adultos con ventilación mecánica. Como la PPV se deriva de cualquier presión arterial invasiva, no hay costos adicionales de suministros asociados con el monitoreo de la PPV para un paciente con una vía arterial existente.

Variación de la presión del pulso (PPV) para una evaluación informada

La PPV es una medición mínimamente invasiva diseñada para ayudar a los médicos clínicos a evaluar la respuesta a los líquidos en pacientes adultos con ventilación mecánica. Como la PPV se deriva de cualquier presión arterial invasiva, no hay costos adicionales de suministros asociados con el monitoreo de la PPV para un paciente con una vía arterial existente.

Variación de la presión del pulso (PPV) para una evaluación informada

La PPV es una medición mínimamente invasiva diseñada para ayudar a los médicos clínicos a evaluar la respuesta a los líquidos en pacientes adultos con ventilación mecánica. Como la PPV se deriva de cualquier presión arterial invasiva, no hay costos adicionales de suministros asociados con el monitoreo de la PPV para un paciente con una vía arterial existente.
Presión intraabdominal

Medir la presión intraabdominal (PIA) para una acción temprana

La medición de la presión intraabdominal proporciona la información que necesita para detectar la hipertensión intraabdominal de forma temprana y tomar medidas antes de que se produzca una insuficiencia orgánica o un síndrome compartimental abdominal. La medición de la presión invasiva de Philips admite la medición en serie de la presión intraabdominal cuando se utilizan dispositivos de monitorización de la presión intraabdominal basados en transductores disponibles en el mercado.

Medir la presión intraabdominal (PIA) para una acción temprana

La medición de la presión intraabdominal proporciona la información que necesita para detectar la hipertensión intraabdominal de forma temprana y tomar medidas antes de que se produzca una insuficiencia orgánica o un síndrome compartimental abdominal. La medición de la presión invasiva de Philips admite la medición en serie de la presión intraabdominal cuando se utilizan dispositivos de monitorización de la presión intraabdominal basados en transductores disponibles en el mercado.

Medir la presión intraabdominal (PIA) para una acción temprana

La medición de la presión intraabdominal proporciona la información que necesita para detectar la hipertensión intraabdominal de forma temprana y tomar medidas antes de que se produzca una insuficiencia orgánica o un síndrome compartimental abdominal. La medición de la presión invasiva de Philips admite la medición en serie de la presión intraabdominal cuando se utilizan dispositivos de monitorización de la presión intraabdominal basados en transductores disponibles en el mercado.
Excelente nivel de atención

Establezca su estándar de atención con las mediciones IntelliVue

La presión invasiva es una de las cinco mediciones estándar de atención incluidas en el módulo de medición múltiple de Philips. Los algoritmos de software filtran artefactos como la variación respiratoria y los cambios de presión causados por el lavado de la línea o la extracción de muestras de sangre. La presión invasiva está disponible como parte del módulo de medición múltiple IntelliVue o como un módulo de medición complementario.

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La presión invasiva es una de las cinco mediciones estándar de atención incluidas en el módulo de medición múltiple de Philips. Los algoritmos de software filtran artefactos como la variación respiratoria y los cambios de presión causados por el lavado de la línea o la extracción de muestras de sangre. La presión invasiva está disponible como parte del módulo de medición múltiple IntelliVue o como un módulo de medición complementario.

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