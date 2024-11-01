Redefina el concepto de “nuevo” con Circular Edition.

La línea Philips Circular Edition ofrece sistemas de imagen médica reacondicionados de alta calidad, a precios más accesibles. En promedio, cuestan un 25 % menos que los sistemas Philips nuevos comparables, manteniendo la misma calidad y rendimiento. Nuestro proceso de reacondicionamiento en fábrica asegura que los sistemas Circular Edition luzcan y funcionen como nuevos. Con igual garantía, niveles de servicio y capacitación que los sistemas Philips nuevos, y con menor impacto ambiental, son una alternativa sostenible que resulta tan buena como nueva.