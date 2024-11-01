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    BDL3215E LCD monitor

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    Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora

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    Ya que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas de señalización están diseñadas para utilizarlas todos los días y toda hora. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.

    Cumple con los estándares RoHS para el cuidado del medioambiente

    Las pantallas Philips se diseñan y fabrican de conformidad con estrictas normas que limitan las sustancias peligrosas (RoHS), y restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el medioambiente.

    Administración y configuración remotas por medio de RS232

    La Administración remota le permite al usuario controlar y ajustar la pantalla a distancia por medio del protocolo RS232. Utilizando los comandos CEC, usted puede tener control total de todas las exhibiciones en su red de señalizadores en cualquier momento.

    Funcionamiento en modo vertical

    Esta pantalla también ofrece un montaje seguro y confiable en posición vertical.

    Bucle intermedio VGA

    Conectá varias pantallas para crear una pared de video de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.

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