Perspectiva de un radiólogo sobre cómo la tecnología de imagenología puede ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos de la salud  

Arjen Radder, Philips: Hablemos un poco sobre el costo total de propiedad (CTP). Usted mencionó el uso de Ingenia Ambition, basado en nuestro imán BlueSeal completamente sellado, que permite operaciones de RM más productivas[3] sin helio. La tecnología BlueSeal es un salto en el progreso de la sostenibilidad sobre la mayoría de los escáneres de RM que presentan imanes que no están completamente sellados, lo que permite que el helio escape. Cuando el helio se escapa, puede provocar interrupciones prolongadas y costosas en los servicios de RM y hace que los hospitales dependan en cierta medida de un producto básico con un suministro y un precio impredecibles. ¿Qué tan importante es el CTP y la productividad en la RM mientras se impulsa la sostenibilidad de la atención de la salud en general o en Suiza en particular? Dra. Christoph Juli, radiólogo: En la atención de la salud de hoy, todo el mundo se preocupa por el retorno de la inversión, y tenemos que estarlo. La salud es un negocio y tenemos que mirarla de esa manera como cualquier otro negocio. Debemos justificar el costo, el retorno y el valor de los equipos de capital, las alianzas y los servicios en marcha. En el departamento de radiología, nos centramos en plataformas y confiabilidad estables para asegurarnos de que casi no hay tiempo de inactividad aparte del mantenimiento. También necesitamos un socio que trabaje con nosotros y nos apoye a largo plazo, de modo que la atención se centre en los resultados y la integración. En términos de sostenibilidad, el imán BlueSeal de Ingenia Ambition que ofrece un bajo consumo de helio es muy impresionante. En Suiza, la congelación de los tubos de enfriamiento es un problema potencial, por lo que el hecho de que Ambition ofrezca una solución sin tubo de enfriamiento es muy útil. El sistema compacto también es beneficioso porque no requiere un techo alto y permite que la unidad de enfriamiento se coloque en un área pequeña. Esto nos da mucha más flexibilidad y aumenta la productividad, y el valor del retorno de la inversión (RI) a largo plazo. Si solo puede elegir un imán, Ambition es un gran imán para tener en su hospital. Arjen Radder, Philips: Cuando pensamos en el futuro de la radiología y tratamos de predecir la evolución de la atención de la salud, la accesibilidad es lo más importante. Usted ha mencionado que le gustaría ver algún día exploradores de RM en grandes centros comerciales. Ese punto de vista se alinea con la idea de que la “venta al por menor” de la asistencia de la salud está impulsando un nuevo paradigma de experiencia del paciente en el que los pacientes tienen más opciones y quieren ser tratados como individuos con necesidades divergentes. ¿Puede compartir más detalles sobre por qué cree que esto es importante? Dra. Christoph Juli, radiólogo: Mi objetivo sería que la RM estuviese disponible para todo el mundo, así que tenemos que empezar a pensar de forma creativa sobre cómo hacerlo y encontrarse con los pacientes allí donde estén para que la RM sea más accesible. Esto es especialmente importante si utilizamos cada vez más los escáneres de RM para la detección de enfermedades comunes, como las cardiopatías. Todo es cuestión de conveniencia. Si podemos llevar las RM a los centros comerciales de forma segura, eficiente y rentable, y no se necesita mucho esfuerzo o tiempo para que los pacientes se hagan la prueba, entonces creo que aumentamos nuestras posibilidades de que los pacientes se hagan más pruebas de detección. Y, si podemos examinar a más pacientes, podemos tener más éxito en la detección temprana de enfermedades y las personas tienen más posibilidades de prevención, lo que, en última instancia, tendrá un efecto muy positivo en la salud de la población. Referencias: [1] SuAzio Consulting, MRI efficiency study, December 2017. [2] The Advisory Board Company, Retaining and Growing Radiology Talent, 2018© [3] Compared to the Ingenia 1.5T ZBO magnet.