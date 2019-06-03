Perspectiva de un radiólogo sobre cómo la tecnología de imagenología puede ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos de la salud  

Arjen Radder, líder de negocios, resonancia magnética global en Philips, habla con el radiólogo cardíaco Dr. Christoph Juli, sobre una serie de temas de imagenología: desde confianza diagnóstica a compromiso del personal, pasando por el reembolso y el coste total de propiedad. En particular, el Dr. Juli comparte sus pensamientos sobre por qué la confianza diagnóstica es tanto un arte como una ciencia, cómo la velocidad está aumentando el potencial de la RM para diagnosticar enfermedades, las razones por las que la comodidad del paciente debe combinarse con la comunicación y la confianza, y lo que está conduciendo a una realidad potencial en la que podemos ver escáneres de RM en centros comerciales en un futuro cercano. Arjen Radder, Philips: Cuando Philips organizó su panel de discusión en livestream #theNextMRWave hace un par de meses con radiólogos de todo el mundo, me pareció muy interesante que el consenso de todos estos expertos fue que no podemos reducirlo a un solo método cuando se trata de la mejor manera de mejorar la confianza diagnóstica en la RM sin comprometer la productividad o la comodidad del paciente. Para mí, eso subraya la complejidad del reto en imagenología y el valor de una solución integrada y centrada en los resultados.
Arjen Radder, líder de negocios, resonancia magnética global en Philips, habla con el radiólogo cardíaco Dr. Christoph Juli, sobre una serie de temas de imagenología: desde confianza diagnóstica a compromiso del personal, pasando por el reembolso y el coste total de propiedad. En particular, el Dr. Juli comparte sus pensamientos sobre por qué la confianza diagnóstica es tanto un arte como una ciencia, cómo la velocidad está aumentando el potencial de la RM para diagnosticar enfermedades, las razones por las que la comodidad del paciente debe combinarse con la comunicación y la confianza, y lo que está conduciendo a una realidad potencial en la que podemos ver escáneres de RM en centros comerciales en un futuro cercano.
Arjen Radder, Philips: Cuando Philips organizó su panel de discusión en livestream #theNextMRWave hace un par de meses con radiólogos de todo el mundo, me pareció muy interesante que el consenso de todos estos expertos fue que no podemos reducirlo a un solo método cuando se trata de la mejor manera de mejorar la confianza diagnóstica en la RM sin comprometer la productividad o la comodidad del paciente. Para mí, eso subraya la complejidad del reto en imagenología y el valor de una solución integrada y centrada en los resultados.
Dra. Christoph Juli, radiólogo: Eso es exactamente cierto. La confianza diagnóstica es un equilibrio entre arte y ciencia; es imprecisa e intuitiva, además de investigada, medida y objetiva. Necesitamos enfocarnos en muchas áreas: mejorar la calidad de la imagen a través de la innovación clínica; explorar la IA para avanzar en la confianza diagnóstica; adoptar técnicas de imagenología cuantitativas para apoyar la toma de decisiones; y entrenar y educar a nuestro personal. Arjen Radder, Philips: La velocidad, la comodidad y la confianza solían ser factores competitivos en la resonancia magnética, pero ya no lo son. ¿Qué es lo que más lo entusiasma de los recientes avances en la tecnología de la RM y cómo puede afectar el cuidado del paciente? Dra. Christoph Juli, radiólogo: Los avances en la velocidad de la tecnología de la RM están abriendo toda una nueva área de potencial para mejorar la confianza diagnóstica y la detección de enfermedades (por ejemplo, la imagenología de la composición corporal) que antes no eran factibles debido a la duración de las exploraciones por RM. Con tecnología como Compressed SENSE de Philips usada en RM, podemos hacer exámenes de imagenología más rápidos que antes con alta calidad de imagen incluso con un examen cardíaco exigente. Es particularmente importante en cardiología, donde la detección temprana de las cardiopatías o la predicción de la insuficiencia cardíaca, antes de un infarto de miocardio inesperado, puede tener un impacto significativo en los resultados de los pacientes.
Dra. Christoph Juli, radiólogo: Eso es exactamente cierto. La confianza diagnóstica es un equilibrio entre arte y ciencia; es imprecisa e intuitiva, además de investigada, medida y objetiva. Necesitamos enfocarnos en muchas áreas: mejorar la calidad de la imagen a través de la innovación clínica; explorar la IA para avanzar en la confianza diagnóstica; adoptar técnicas de imagenología cuantitativas para apoyar la toma de decisiones; y entrenar y educar a nuestro personal.
Arjen Radder, Philips: La velocidad, la comodidad y la confianza solían ser factores competitivos en la resonancia magnética, pero ya no lo son. ¿Qué es lo que más lo entusiasma de los recientes avances en la tecnología de la RM y cómo puede afectar el cuidado del paciente?
Dra. Christoph Juli, radiólogo: Los avances en la velocidad de la tecnología de la RM están abriendo toda una nueva área de potencial para mejorar la confianza diagnóstica y la detección de enfermedades (por ejemplo, la imagenología de la composición corporal) que antes no eran factibles debido a la duración de las exploraciones por RM. Con tecnología como Compressed SENSE de Philips usada en RM, podemos hacer exámenes de imagenología más rápidos que antes con alta calidad de imagen incluso con un examen cardíaco exigente. Es particularmente importante en cardiología, donde la detección temprana de las cardiopatías o la predicción de la insuficiencia cardíaca, antes de un infarto de miocardio inesperado, puede tener un impacto significativo en los resultados de los pacientes.
Arjen Radder, Philips: Durante el panel de discusión en livestream #theNextMRWave, uno de los asistentes preguntó: “Con tanta presión sobre la productividad, ¿el confort es realmente tan importante como la velocidad y la confianza?”. Usted tuvo una respuesta interesante sobre la importancia de la comodidad que reforzó algunos de los comentarios que recibimos de pacientes reales en nuestra Investigación sobre la experiencia del paciente en imagenología que además de la comodidad valoran la comunicación y la confianza en el médico. ¿Puede explicar con más detalle su opinión al respecto? Dra. Christoph Juli, radiólogo: Lo que algunas personas no entienden es cómo la comodidad del paciente, o la falta de ella, afecta la productividad o la velocidad, y la confianza en el diagnóstico. Si un paciente no se siente cómodo, entonces hay una mayor probabilidad de que se mueva durante el examen, lo que crea artefactos de movimiento y afecta la calidad de la imagen, y la confianza diagnóstica. También podría significar que necesitan una nueva exploración que afectará la productividad. Las características más orientadas hacia la comodidad en las máquinas de RM hacen la diferencia para muchos pacientes, particularmente para aquellos con alto índice de masa corporal (IMC) o claustrofobia. Sin embargo, la comodidad en sí misma no es la única respuesta. Para algunas pruebas, será incómodo y aunque podemos hacer cosas para que sea lo más fácil posible para los pacientes pasar el examen, habrá incomodidad y no hay manera de evitarlo. Así que, para mí, el término “comodidad” y la importancia de la misma, también debe combinarse con la comunicación y el apoyo del personal para que los pacientes superen la incomodidad del examen. Por ejemplo, con la imagenología de prueba de provocación con adenosina, estamos poniendo a alguien en un tubo apretado y le estamos dando un medicamento que lo hace sentir como si alguien estuviera sentado sobre su pecho. Desde mi punto de vista, lo que realmente ayuda al paciente es darle una indicación visual de cuánto tiempo necesita contener la respiración. Al mismo tiempo, le explicamos de antemano al paciente lo que va a suceder. Tenemos que ser honestos con ellos y decirles: “Sí, esto va a ser incómodo, pero no se preocupen, los guiaremos durante todo el proceso muy bien, estamos aquí con ustedes, y obtendrán indicaciones visuales y auditivas que los apoyarán en la duración de la contención de la respiración”. Ese tipo de comodidad, combinada con la comunicación y la confianza, es realmente útil para la gente, hemos tenido comentarios muy positivos al respecto.
Arjen Radder, Philips: Durante el panel de discusión en livestream #theNextMRWave, uno de los asistentes preguntó: “Con tanta presión sobre la productividad, ¿el confort es realmente tan importante como la velocidad y la confianza?”. Usted tuvo una respuesta interesante sobre la importancia de la comodidad que reforzó algunos de los comentarios que recibimos de pacientes reales en nuestra Investigación sobre la experiencia del paciente en imagenología que además de la comodidad valoran la comunicación y la confianza en el médico. ¿Puede explicar con más detalle su opinión al respecto?
Dra. Christoph Juli, radiólogo: Lo que algunas personas no entienden es cómo la comodidad del paciente, o la falta de ella, afecta la productividad o la velocidad, y la confianza en el diagnóstico. Si un paciente no se siente cómodo, entonces hay una mayor probabilidad de que se mueva durante el examen, lo que crea artefactos de movimiento y afecta la calidad de la imagen, y la confianza diagnóstica. También podría significar que necesitan una nueva exploración que afectará la productividad. Las características más orientadas hacia la comodidad en las máquinas de RM hacen la diferencia para muchos pacientes, particularmente para aquellos con alto índice de masa corporal (IMC) o claustrofobia. Sin embargo, la comodidad en sí misma no es la única respuesta. Para algunas pruebas, será incómodo y aunque podemos hacer cosas para que sea lo más fácil posible para los pacientes pasar el examen, habrá incomodidad y no hay manera de evitarlo. Así que, para mí, el término “comodidad” y la importancia de la misma, también debe combinarse con la comunicación y el apoyo del personal para que los pacientes superen la incomodidad del examen.
Por ejemplo, con la imagenología de prueba de provocación con adenosina, estamos poniendo a alguien en un tubo apretado y le estamos dando un medicamento que lo hace sentir como si alguien estuviera sentado sobre su pecho. Desde mi punto de vista, lo que realmente ayuda al paciente es darle una indicación visual de cuánto tiempo necesita contener la respiración. Al mismo tiempo, le explicamos de antemano al paciente lo que va a suceder. Tenemos que ser honestos con ellos y decirles: “Sí, esto va a ser incómodo, pero no se preocupen, los guiaremos durante todo el proceso muy bien, estamos aquí con ustedes, y obtendrán indicaciones visuales y auditivas que los apoyarán en la duración de la contención de la respiración”. Ese tipo de comodidad, combinada con la comunicación y la confianza, es realmente útil para la gente, hemos tenido comentarios muy positivos al respecto.
Arjen Radder, Philips: Ese es un gran punto y hay investigaciones que respaldan lo que usted está diciendo acerca de la necesidad de apoyar e involucrar a los pacientes a lo largo de todo el proceso del examen. En un reciente estudio global de RM de 40 radiólogos y radiografistas a nivel mundial, SuAzio Consulting encontró que las ganancias en eficiencia de la RM pueden lograrse implementando un enfoque más fuerte en el paciente e involucrando más al paciente en el proceso de examen.[1] La encuesta también descubrió que el 45 % de los entrevistados no estaban al tanto de las tecnologías que pueden mejorar el cumplimiento del paciente, reducir las nuevas exploraciones y minimizar el movimiento del paciente. Esto me dice que todavía hay mucho que hacer en términos de conciencia sobre la importante relación entre la productividad de la RM y la imagenología centrada en el paciente. Los pacientes que se sienten cómodos y seguros facilitan al personal la obtención de imágenes de alta calidad y eso se correlaciona con la eficiencia de la RM, y los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la productividad. Dra. Christoph Juli, radiólogo: Sí, eso es correcto. Estamos haciendo un progreso tremendo en la velocidad de las RM y del equipo, pero los “factores del paciente” como la comodidad o la comunicación que contribuyen a la eficiencia de las resonancias magnéticas son un poco más complicados, ya que cada paciente es diferente, cada examen es diferente y cada tecnólogo que realiza la resonancia magnética es diferente. Hay mejores maneras de aumentar el cumplimiento del paciente y reducir la necesidad de nuevas exploraciones. Los hospitales y los centros de imagenología deben buscar equipos y tecnología de RM que puedan proporcionar distracción positiva y activa, así como guía en el procedimiento, para los pacientes. El otro aspecto clave es la capacitación del personal sobre cómo proporcionar comodidad, apoyo, seguridad y comunicación a los pacientes a lo largo de todo el proceso para abordar los otros factores sutiles que afectan la experiencia y el cumplimiento del paciente. Arjen Radder, Philips: No podría estar más de acuerdo en la necesidad de una distracción positiva y activa para los pacientes con exámenes de RM. Utilizando Ambient Experience de Philips, los pacientes pueden seleccionar un tema antes de entrar en la sala de imagenología, lo que les ofrece un ambiente relajante de su elección mediante la proyección de imágenes, la iluminación ambiental y el sonido. Desde el momento en que el paciente es introducido en el explorador, Ambient Experience In-bore Connect ayuda a que el paciente se sienta cómodo, al proporcionarle instrucciones, como la contención de la respiración y el tiempo que usted menciona como muy importante.
Arjen Radder, Philips: Ese es un gran punto y hay investigaciones que respaldan lo que usted está diciendo acerca de la necesidad de apoyar e involucrar a los pacientes a lo largo de todo el proceso del examen. En un reciente estudio global de RM de 40 radiólogos y radiografistas a nivel mundial, SuAzio Consulting encontró que las ganancias en eficiencia de la RM pueden lograrse implementando un enfoque más fuerte en el paciente e involucrando más al paciente en el proceso de examen.[1] La encuesta también descubrió que el 45 % de los entrevistados no estaban al tanto de las tecnologías que pueden mejorar el cumplimiento del paciente, reducir las nuevas exploraciones y minimizar el movimiento del paciente. Esto me dice que todavía hay mucho que hacer en términos de conciencia sobre la importante relación entre la productividad de la RM y la imagenología centrada en el paciente. Los pacientes que se sienten cómodos y seguros facilitan al personal la obtención de imágenes de alta calidad y eso se correlaciona con la eficiencia de la RM, y los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la productividad.
Dra. Christoph Juli, radiólogo: Sí, eso es correcto. Estamos haciendo un progreso tremendo en la velocidad de las RM y del equipo, pero los “factores del paciente” como la comodidad o la comunicación que contribuyen a la eficiencia de las resonancias magnéticas son un poco más complicados, ya que cada paciente es diferente, cada examen es diferente y cada tecnólogo que realiza la resonancia magnética es diferente. Hay mejores maneras de aumentar el cumplimiento del paciente y reducir la necesidad de nuevas exploraciones. Los hospitales y los centros de imagenología deben buscar equipos y tecnología de RM que puedan proporcionar distracción positiva y activa, así como guía en el procedimiento, para los pacientes. El otro aspecto clave es la capacitación del personal sobre cómo proporcionar comodidad, apoyo, seguridad y comunicación a los pacientes a lo largo de todo el proceso para abordar los otros factores sutiles que afectan la experiencia y el cumplimiento del paciente.
Arjen Radder, Philips: No podría estar más de acuerdo en la necesidad de una distracción positiva y activa para los pacientes con exámenes de RM. Utilizando Ambient Experience de Philips, los pacientes pueden seleccionar un tema antes de entrar en la sala de imagenología, lo que les ofrece un ambiente relajante de su elección mediante la proyección de imágenes, la iluminación ambiental y el sonido. Desde el momento en que el paciente es introducido en el explorador, Ambient Experience In-bore Connect ayuda a que el paciente se sienta cómodo, al proporcionarle instrucciones, como la contención de la respiración y el tiempo que usted menciona como muy importante.
Arjen Radder, Philips: Hablemos un poco sobre el personal del departamento de imagenología. Cuando se habla de la importancia de invertir en el personal, sabemos que la capacitación para usar el equipo de manera eficaz y entender las imágenes es primordial, pero mejorar la experiencia y reducir el desgaste del personal también son preocupaciones importantes para los hospitales. De acuerdo con una investigación reciente de la Advisory Board Company, uno de los imperativos clave para los líderes en radiología es limitar la rotación y el agotamiento de su fuerza laboral actual debido al impacto tangible que tiene en la calidad, el costo, la productividad y la salud de los radiólogos.[2] En particular, la disminución de los reembolsos es uno de los cuatro factores que más contribuyen al agotamiento. ¿Cómo ve usted el problema de la escasez de radiólogos y el agotamiento que afecta la atención de la salud hoy y qué estrategias utiliza para abordarlo en su propia función como radiólogo? Dra. Christoph Juli, radiólogo: Estoy de acuerdo en que es un problema a nivel mundial que afecta a la atención de la salud. Si bien hay algunas razones globales comunes, como la escasez de radiólogos, también hay algunas específicas de cada hospital y de cada país. Así, las formas de resolver la escasez de radiólogos y el agotamiento se abordarán de manera diferente. La inteligencia artificial es una manera en la que podemos ayudar a reducir el agotamiento mediante el uso de la IA para reducir las tareas mundanas, que consumen mucho tiempo o rutinarias que son parte del trabajo de un radiólogo para que puedan enfocar su tiempo en preocupaciones de alto nivel. En términos de reembolsos, es una presión que todos enfrentamos en la atención de la salud y puede ser estresante. Por ejemplo, el Gobierno suizo ha disminuido significativamente nuestros reembolsos. Así que, ahora estamos utilizando la nueva plataforma Ambition MRI de Philips junto con Compressed SENSE para acortar los tiempos de examen para manejar los mayores volúmenes de pacientes como resultado de la reducción de los reembolsos. Esto nos permite seguir ofreciendo una gran calidad de imagen, volver a centrarnos en los pacientes y, en última instancia, ayuda a reducir el desgaste del personal.
Arjen Radder, Philips: Hablemos un poco sobre el personal del departamento de imagenología. Cuando se habla de la importancia de invertir en el personal, sabemos que la capacitación para usar el equipo de manera eficaz y entender las imágenes es primordial, pero mejorar la experiencia y reducir el desgaste del personal también son preocupaciones importantes para los hospitales. De acuerdo con una investigación reciente de la Advisory Board Company, uno de los imperativos clave para los líderes en radiología es limitar la rotación y el agotamiento de su fuerza laboral actual debido al impacto tangible que tiene en la calidad, el costo, la productividad y la salud de los radiólogos.[2] En particular, la disminución de los reembolsos es uno de los cuatro factores que más contribuyen al agotamiento. ¿Cómo ve usted el problema de la escasez de radiólogos y el agotamiento que afecta la atención de la salud hoy y qué estrategias utiliza para abordarlo en su propia función como radiólogo?
Dra. Christoph Juli, radiólogo: Estoy de acuerdo en que es un problema a nivel mundial que afecta a la atención de la salud. Si bien hay algunas razones globales comunes, como la escasez de radiólogos, también hay algunas específicas de cada hospital y de cada país. Así, las formas de resolver la escasez de radiólogos y el agotamiento se abordarán de manera diferente. La inteligencia artificial es una manera en la que podemos ayudar a reducir el agotamiento mediante el uso de la IA para reducir las tareas mundanas, que consumen mucho tiempo o rutinarias que son parte del trabajo de un radiólogo para que puedan enfocar su tiempo en preocupaciones de alto nivel.
En términos de reembolsos, es una presión que todos enfrentamos en la atención de la salud y puede ser estresante. Por ejemplo, el Gobierno suizo ha disminuido significativamente nuestros reembolsos. Así que, ahora estamos utilizando la nueva plataforma Ambition MRI de Philips junto con Compressed SENSE para acortar los tiempos de examen para manejar los mayores volúmenes de pacientes como resultado de la reducción de los reembolsos. Esto nos permite seguir ofreciendo una gran calidad de imagen, volver a centrarnos en los pacientes y, en última instancia, ayuda a reducir el desgaste del personal.
Arjen Radder, Philips: Hablemos un poco sobre el costo total de propiedad (CTP). Usted mencionó el uso de Ingenia Ambition, basado en nuestro imán BlueSeal completamente sellado, que permite operaciones de RM más productivas[3] sin helio. La tecnología BlueSeal es un salto en el progreso de la sostenibilidad sobre la mayoría de los escáneres de RM que presentan imanes que no están completamente sellados, lo que permite que el helio escape. Cuando el helio se escapa, puede provocar interrupciones prolongadas y costosas en los servicios de RM y hace que los hospitales dependan en cierta medida de un producto básico con un suministro y un precio impredecibles. ¿Qué tan importante es el CTP y la productividad en la RM mientras se impulsa la sostenibilidad de la atención de la salud en general o en Suiza en particular? Dra. Christoph Juli, radiólogo: En la atención de la salud de hoy, todo el mundo se preocupa por el retorno de la inversión, y tenemos que estarlo. La salud es un negocio y tenemos que mirarla de esa manera como cualquier otro negocio. Debemos justificar el costo, el retorno y el valor de los equipos de capital, las alianzas y los servicios en marcha. En el departamento de radiología, nos centramos en plataformas y confiabilidad estables para asegurarnos de que casi no hay tiempo de inactividad aparte del mantenimiento. También necesitamos un socio que trabaje con nosotros y nos apoye a largo plazo, de modo que la atención se centre en los resultados y la integración. En términos de sostenibilidad, el imán BlueSeal de Ingenia Ambition que ofrece un bajo consumo de helio es muy impresionante. En Suiza, la congelación de los tubos de enfriamiento es un problema potencial, por lo que el hecho de que Ambition ofrezca una solución sin tubo de enfriamiento es muy útil. El sistema compacto también es beneficioso porque no requiere un techo alto y permite que la unidad de enfriamiento se coloque en un área pequeña. Esto nos da mucha más flexibilidad y aumenta la productividad, y el valor del retorno de la inversión (RI) a largo plazo. Si solo puede elegir un imán, Ambition es un gran imán para tener en su hospital. Arjen Radder, Philips: Cuando pensamos en el futuro de la radiología y tratamos de predecir la evolución de la atención de la salud, la accesibilidad es lo más importante. Usted ha mencionado que le gustaría ver algún día exploradores de RM en grandes centros comerciales. Ese punto de vista se alinea con la idea de que la “venta al por menor” de la asistencia de la salud está impulsando un nuevo paradigma de experiencia del paciente en el que los pacientes tienen más opciones y quieren ser tratados como individuos con necesidades divergentes. ¿Puede compartir más detalles sobre por qué cree que esto es importante? Dra. Christoph Juli, radiólogo: Mi objetivo sería que la RM estuviese disponible para todo el mundo, así que tenemos que empezar a pensar de forma creativa sobre cómo hacerlo y encontrarse con los pacientes allí donde estén para que la RM sea más accesible. Esto es especialmente importante si utilizamos cada vez más los escáneres de RM para la detección de enfermedades comunes, como las cardiopatías. Todo es cuestión de conveniencia. Si podemos llevar las RM a los centros comerciales de forma segura, eficiente y rentable, y no se necesita mucho esfuerzo o tiempo para que los pacientes se hagan la prueba, entonces creo que aumentamos nuestras posibilidades de que los pacientes se hagan más pruebas de detección. Y, si podemos examinar a más pacientes, podemos tener más éxito en la detección temprana de enfermedades y las personas tienen más posibilidades de prevención, lo que, en última instancia, tendrá un efecto muy positivo en la salud de la población. Referencias: [1] SuAzio Consulting, MRI efficiency study, December 2017. [2] The Advisory Board Company, Retaining and Growing Radiology Talent, 2018© [3] Compared to the Ingenia 1.5T ZBO magnet.
Arjen Radder, Philips: Hablemos un poco sobre el costo total de propiedad (CTP). Usted mencionó el uso de Ingenia Ambition, basado en nuestro imán BlueSeal completamente sellado, que permite operaciones de RM más productivas[3] sin helio. La tecnología BlueSeal es un salto en el progreso de la sostenibilidad sobre la mayoría de los escáneres de RM que presentan imanes que no están completamente sellados, lo que permite que el helio escape. Cuando el helio se escapa, puede provocar interrupciones prolongadas y costosas en los servicios de RM y hace que los hospitales dependan en cierta medida de un producto básico con un suministro y un precio impredecibles. ¿Qué tan importante es el CTP y la productividad en la RM mientras se impulsa la sostenibilidad de la atención de la salud en general o en Suiza en particular?
Dra. Christoph Juli, radiólogo: En la atención de la salud de hoy, todo el mundo se preocupa por el retorno de la inversión, y tenemos que estarlo. La salud es un negocio y tenemos que mirarla de esa manera como cualquier otro negocio. Debemos justificar el costo, el retorno y el valor de los equipos de capital, las alianzas y los servicios en marcha. En el departamento de radiología, nos centramos en plataformas y confiabilidad estables para asegurarnos de que casi no hay tiempo de inactividad aparte del mantenimiento. También necesitamos un socio que trabaje con nosotros y nos apoye a largo plazo, de modo que la atención se centre en los resultados y la integración.
En términos de sostenibilidad, el imán BlueSeal de Ingenia Ambition que ofrece un bajo consumo de helio es muy impresionante. En Suiza, la congelación de los tubos de enfriamiento es un problema potencial, por lo que el hecho de que Ambition ofrezca una solución sin tubo de enfriamiento es muy útil. El sistema compacto también es beneficioso porque no requiere un techo alto y permite que la unidad de enfriamiento se coloque en un área pequeña. Esto nos da mucha más flexibilidad y aumenta la productividad, y el valor del retorno de la inversión (RI) a largo plazo. Si solo puede elegir un imán, Ambition es un gran imán para tener en su hospital.
Arjen Radder, Philips: Cuando pensamos en el futuro de la radiología y tratamos de predecir la evolución de la atención de la salud, la accesibilidad es lo más importante. Usted ha mencionado que le gustaría ver algún día exploradores de RM en grandes centros comerciales. Ese punto de vista se alinea con la idea de que la “venta al por menor” de la asistencia de la salud está impulsando un nuevo paradigma de experiencia del paciente en el que los pacientes tienen más opciones y quieren ser tratados como individuos con necesidades divergentes. ¿Puede compartir más detalles sobre por qué cree que esto es importante?
Dra. Christoph Juli, radiólogo: Mi objetivo sería que la RM estuviese disponible para todo el mundo, así que tenemos que empezar a pensar de forma creativa sobre cómo hacerlo y encontrarse con los pacientes allí donde estén para que la RM sea más accesible. Esto es especialmente importante si utilizamos cada vez más los escáneres de RM para la detección de enfermedades comunes, como las cardiopatías. Todo es cuestión de conveniencia. Si podemos llevar las RM a los centros comerciales de forma segura, eficiente y rentable, y no se necesita mucho esfuerzo o tiempo para que los pacientes se hagan la prueba, entonces creo que aumentamos nuestras posibilidades de que los pacientes se hagan más pruebas de detección. Y, si podemos examinar a más pacientes, podemos tener más éxito en la detección temprana de enfermedades y las personas tienen más posibilidades de prevención, lo que, en última instancia, tendrá un efecto muy positivo en la salud de la población.
Referencias:
[1] SuAzio Consulting, MRI efficiency study, December 2017.
[2] The Advisory Board Company, Retaining and Growing Radiology Talent, 2018©
[3] Compared to the Ingenia 1.5T ZBO magnet.
Líder global de negocios, IRM en Philips Como líder global de negocios para IRM en Philips, Arjen Radder es responsable de impulsar el crecimiento del mercado y avanzar en la posición de Philips como líder de la tecnología de IRM y soluciones de diagnóstico por imágenes enfocadas en el cliente. Anteriormente, trabajó en una variedad de roles de gestión general en la industria de la salud en los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia. Su función más reciente fue como CEO de Royal Philips en la región de Oriente Medio y Turquía.
Líder global de negocios, IRM en Philips
Como líder global de negocios para IRM en Philips, Arjen Radder es responsable de impulsar el crecimiento del mercado y avanzar en la posición de Philips como líder de la tecnología de IRM y soluciones de diagnóstico por imágenes enfocadas en el cliente. Anteriormente, trabajó en una variedad de roles de gestión general en la industria de la salud en los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia. Su función más reciente fue como CEO de Royal Philips en la región de Oriente Medio y Turquía.
Sígame en
Especialista en Radiología Christoph Juli tiene 20 años de experiencia en el campo de la radiología. Tiene un interés especializado en radiología cardiaca y ha liderado el servicio de imágenes cardíacas del Departamento de imágenes del Imperial College London durante varios años. En los últimos cuatro años ha trabajado en el hospital Spital Uster en Suiza.
Especialista en Radiología
Christoph Juli tiene 20 años de experiencia en el campo de la radiología. Tiene un interés especializado en radiología cardiaca y ha liderado el servicio de imágenes cardíacas del Departamento de imágenes del Imperial College London durante varios años. En los últimos cuatro años ha trabajado en el hospital Spital Uster en Suiza.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.