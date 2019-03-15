En el Día del Prematuro, Philips concientiza sobre la importancia de la lactancia materna

Buenos Aires, Argentina - En el marco del Día del prematuro -17 de noviembre-, Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) reafirma su compromiso con madres, padres y bebés y se compromete a seguir acompañándolos durante la etapa de gestación y desarrollo con las soluciones adecuadas, en el momento adecuado. A nivel mundial nacen 15 millones de bebés prematuros al año, lo que significa que 1 de cada 10 bebés nace antes de cumplir las 37 semanas de gestación. Las complicaciones del parto prematuro son la principal causa de muertes mundiales en menores de 5 años y muchos sobrevivientes enfrentan discapacidades de por vida, incluidas dificultades de aprendizaje y problemas visuales y auditivos. Por eso, Philips entiende que los primeros 1000 días del bebe son claves para su desarrollo y que la lactancia materna cumple un papel fundamental, sentando las bases para una vida saludable -especialmente para los bebés prematuros más vulnerables-. Los beneficios de la lactancia materna para la salud tanto de la madre como del bebé son ampliamente reconocidos, sin embargo, el 60% de las mujeres dejan de dar la leche antes de lo realmente quieren por diversos motivos: falta de tiempo, dolores, leche insuficiente, vuelta al trabajo, estrés, entre otros. En este contexto, Philips se esfuerza en proporcionar apoyo continuo a las madres lactantes, sosteniendo que amamantar proporciona una nutrición óptima e inmunoprotección necesaria para los recién nacidos. En ese camino y con la confianza de los padres y profesionales de la salud de todo el mundo, Philips ayuda a las madres y pequeños héroes, brindándoles una amplia variedad de soluciones clínicamente probadas para que los bebés crezcan sanos y fuertes, acompañándolos en cada paso. Extractor de leche eléctrico Philips Avent | SCF332/31 Cuando estás cómoda y relajada, tu leche fluye más fácilmente. El nuevo extractor de leche eléctrico de Philips Avent fue desarrollado junto a madres y expertos en alimentación del bebé, para hacerlo el mejor y más cómodo del mercado. Ahora podés sentarte cómodamente y cuando extraes no hay necesidad de inclinarte hacia adelante, mientras su suave almohadilla masajeadora gentilmente estimula el flujo de leche. Pezoneras Philips Avent | SCF156/00 y SCF156/01 Diseñadas de silicona ultra fina y textura suave, sin olor ni sabor, para proteger los pezones doloridos o agrietados durante la lactancia materna. Desarrollados en forma de mariposa, permite que tu bebé tenga más contacto con tu pecho, dejándolo sentir y oler tu piel para estimular aún más la producción de leche mientras succiona. Casquillos Philips Avent | SCF157/02 Los casquillos son protectores mamarios ultra suaves que se colocan dentro del corpiño para proteger los pezones irritados, aliviar la congestión y para recoger el goteo de la leche materna durante el período de lactancia. Los casquillos Philips Avent vienen con: 1 par de casquillos con orificios, éstos permiten la circulación de aire y hace que los pezones se curen con mayor rapidez; 1 par de casquillos cerrados que sirven para recoger la leche que gotea durante el período de lactancia y 1 par de almohadillas de silicona ultra suave que ejercen una mínima presión para ayudar a calmar la congestión de los pechos. Mamadera natural Philips Avent | SCF693/17 La mamadera natural Philips Avent posee una tetina de forma ancha que permite una sujeción natural, similar a la del pecho que facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé. Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable. El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé. Calentador de mamaderas y papilla eléctrico Philips Avent | SCF355/00 Los calienta mamaderas y papilla eléctricos de Philips Avent calienta las mamaderas de forma rápida y uniforme en solo 3 minutos. Además, dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, ya que solo se debe seleccionar el ajuste para descongelar leche o alimentos para el bebé.