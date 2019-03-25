Mantener una boca sana es esencial para el cuidado de la salud en general

Philips Sonicare, socio mundial del Día Mundial de la Salud Bucal, está creando conciencia sobre el potencial de la tecnología en una buena atención de la salud bucal. Buenos Aires, Argentina – En el Día Mundial de la Salud Bucal, Philips Sonicare, el cepillo de dientes que utiliza tecnología sónica, alienta a los pacientes a desarrollar y mantener buenos hábitos de salud bucal. La salud bucal de una persona está conectada con su bienestar general y para eso, el portfolio de cepillos dentales Sonicare es ideal para prevenir el crecimiento de placa bacteriana que provoca la gingivitis, dando lugar a lesiones cardiovasculares e incrementando el riesgo de partos prematuros en embarazadas. La enfermedad bucal afecta a 3.900 millones de personas en todo el mundo, y la caries dental no tratada afecta a casi la mitad de la población mundial [1]. El azúcar es un factor de riesgo importante para la caries dental, que afecta a casi el 100 % de los adultos, lo que la convierte en la enfermedad más prevalente y prevenible del mundo [2]. Es fundamental fomentar hábitos de atención médica preventivos y aprovechar las innovaciones tecnológicas que pueden conducir a una mejor salud bucal a largo plazo y, lo que es más importante, una mejor salud y bienestar general para los pacientes. Los problemas de salud bucal se pueden prevenir y tratar de forma adecuada cuando se detectan tempranamente. Cepillarse durante más tiempo y más seguido, llevar una dieta saludable y pasarse hilo dental todos los días son claves para mantener los dientes y encías saludables. El cepillado dental de rutina es quizás la actividad más importante con la que la persona puede controlar la acumulación de placa bacteriana y el desarrollo de las enfermedades bucales más prevalentes. “En este Día Mundial de la Salud Bucal, queremos ayudar a las personas a hacerse cargo de su salud bucal y a ayudar a prevenir enfermedades bucales para proteger su salud general mediante tecnología sónica. Los buenos hábitos, como el cepillado dos veces al día durante dos minutos, son muy importantes para los pacientes que cuidan su boca, dientes y encías. De sesenta a noventa por ciento de los niños en edad escolar y casi todos los adultos sufren caries en todo el mundo [3], por lo tanto, es más importante que nunca inculcar buenas rutinas de cepillado desde el principio de la vida", dijo Carlos Emilio Álvarez, General Manager Philips South Latam y CEO Philips Argentina. La tecnología está proporcionando nuevas formas para que los pacientes cuiden su salud bucal. Los cepillos de dientes pueden ayudar a los pacientes a perfeccionar su técnica de cepillado a través de sensores y una aplicación. La tecnología de información basada en datos puede ayudar a los pacientes a tomar las decisiones correctas para proteger su salud bucal y brindarles una limpieza más profesional en su propio hogar.

Philips Sonicare, socio mundial de la FDI - Federación Dental Internacional - tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de las medidas preventivas, como los chequeos regulares, para mejorar la salud y el bienestar general a largo plazo. [1] Federación Dental Internacional FDI, 2018 [2] FDI Federación Dental Internacional. Azúcar y caries dental: Una guía práctica para reducir el consumo de azúcar y frenar la epidemia de caries dental. Ginebra, Federación Dental Internacional FDI, 2016. [3] Federación Dental Internacional FDI, 2018 Acerca del Día Mundial de la Salud Bucal Celebrado cada año el 20 de marzo, el Día Mundial de la Salud Bucal (WOHD) fue lanzado por la FDI para crear conciencia a nivel mundial acerca de la prevención y el control de las enfermedades bucales. La campaña del Día Mundial de la Salud Bucal 2019 'Act on Mouth Health' (hazte cargo de la salud bucal) motiva a las personas a hacerse cargo de su salud bucal para prevenir enfermedades bucales y proteger sus salud general y bienestar. www.worldoralhealthday.org; #WOHD19 #SayAhh Acerca de Federación Dental Internacional FDI La Federación Dental Internacional FDI es el principal órgano de representación de más de 1 millón de dentistas en todo el mundo. Su membresía incluye unas 200 asociaciones de miembros nacionales y grupos de especialistas en más de 130 países. Visión de la Federación Dental Internacional: 'llevar al mundo a una salud bucal óptima'. www.fdiworldental.org; www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation; twitter.com/worldentalfed