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Philips presente en las XIV Jornadas de Informática en Salud

22 de noviembre de 2019

  • El evento se llevará a cabo 27, 28 y 29 de noviembre en el Palais Rouge.
  • Está dirigido a todas aquellas personas interesadas en tecnologías de Sistemas de información para la salud de Argentina y de América Latina.

 

Buenos Aires, Argentina - En su misión por desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), continúa apoyando a las instituciones referentes en la generación de conocimiento y educación médica. En esta oportunidad, la compañía estará presente en las XIV Jornadas de Informática en Salud, organizadas anualmente por el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano desde el año 2003.

 

El evento tiene como objetivo difundir el uso de las tecnologías de información aplicado a la salud y elevar el nivel de conocimiento científico de esta comunidad, al tiempo que busca promover actividades de investigación e innovación, compartir conocimientos e intercambiar experiencias entre profesionales tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo de esta manera la práctica de la Informática en Salud. Entre sus ejes principales, se encuentran la inteligencia artificial, medicina de precisión, cirugía asistida por computadora, procesamiento del lenguaje natural, entre otros.

 

Philips tiene como enfoque impulsar la transformación en el área de la salud y lo está logrando con el desarrollo constante de soluciones innovadoras para ofrecer un portfolio que impulse la innovación clínica y una mejor experiencia para el paciente. De esta manera, la compañía da cuenta de la mejora continua del porfolio de sistemas y soluciones que incluye una gama de características innovadoras que se combinan para ofrecer un cambio significativo en el sector y ofrecer mejores resultados.

 

En este contexto, diversos especialistas de Philips dictarán charlas de 30 minutos, en las cuales darán a conocer lo último en soluciones  y tecnología de la salud que la compañía ha desarrollado de manera exitosa en este último tiempo. A su vez, la compañía contará con un stand (N° 8 y 9) que tendrá diferentes áreas, correspondientes con la temática del evento.

 

El encuentro está dirigido a médicos, enfermeros, informáticos, ingenieros, estudiantes avanzados, administradores de salud, CIOs, paramédicos y todos aquellos interesados.

 

Aquí los ejes temáticos de las charlas y sus correspondientes voceros serán:

  • Connected Care> Rafael Diaz Rodriguez / "Presente y futuro en la detección temprana del deterioro de pacientes" / 27 Nov  de 9:30 a 10:00 – Salón Pettit Dorée
  • Healthcare Information Systems (HCIS)> Pablo Santos / "Valor del Radiólogo - aplicación de AI para mejorar la eficiencia" / 27 Nov de 15:30 a 16:00 – Salón Dorée
  • Philips TASY EMR> Ana Martin del Campo Martínez / "Conectando los puntos de cuidado del paciente" / 29 Nov  de 9 a 9:30 – Salón Dorée
  • Oncology Solutions> Elton Tognon / "Soluciones integradas en Oncología: Diagnóstico preciso y decisiones certeras"/ 29 Nov  de 12 a 12:30 – Anexo D
  • Digital Pathology> Alexei Troyano Costa / "Patología Digital: Innovación en el diagnóstico de cáncer”/ 29 Nov de 15:30 a 16:00 – Salón Dorée

 

 

Para inscribirse a las jornadas: https://www.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/jornadasdis/jornadas/inscripcion/buscarUsuario

 

Temas 

Informática de la salud Patología digital Nota de prensa

Contactos 

Ileana Carrasco

Ileana Carrasco

External Communication & PR Manager

Tel.: 50766772372

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Acerca de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) es una empresa líder en tecnología de la salud, enfocada en mejorar la salud de las personas y en permitir mejores resultados a través del contínuum de la salud desde una vida saludable y prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips aprovecha la tecnología avanzada y los profundos conocimientos clínicos y las perspectivas de los consumidores para ofrecer soluciones integrales. La empresa con sede en Holanda es líder en diagnóstico por imágenes, terapia guiada por imágenes, monitoreo de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidados en el hogar.  La cartera de tecnología de salud de Philips reportó ventas en 2018 por EUR 18.1 mil millones y emplea a aproximadamente 77,000 colaboradores con ventas y servicios en más de 100 países. Para más noticias de Philips visite www.philips.com/newscenter

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